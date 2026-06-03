Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

El equipo canalla contó con la presencia de Giovanni Cantizano, quien anotó uno de los goles. Los otros dos fueron obra de Marcelo Cabrera y Thiago Ponce

Los pibes de Central celebran el gol de Giovanni Cantizano, que fue el 2 a 0 sobre Racing.

Ganó y se metió entre los cuatro que van a los playoffs. La reserva de Central (26 puntos) venció a Racing por 3 a 0 en Arroyo Seco y a dos fechas del cierre de la etapa clasificatoria se instaló entre los que jugarán (clasifican los cuatro primeros) los cuartos de final del torneo Proyección Apertura . Los dirigidos por Mario Pobersnik podrían salir del grupo selecto si Argentinos Juniors (24) , que debe completar su juego de esta antepenúltima fecha, suma de a tres.

Los goles de los auriazules , que contaron en el once inicial con varios jugadores que venían sumando minutos en el equipo de Jorge Almirón , fueron anotados por Marcelo Cabrera, Giovanni Cantizano y Thiago Ponce .

En la primera parte fue el visitante el que mostró mejor imagen. A partir de la velocidad del escurridizo volante ecuatoriano Alberto Campo, quien se movió por la banda izquierda del equipo dirigido por Chirola Romero, Racing encontró profundidad y desborde. Y desde allí generó alguna acción de riesgo para anotar, pero no supo sacar provecho de esas situaciones.

En cuanto a Central, le costó demasiado imponer condiciones en esa primera parte. Es que Racing fue práctico, efectivo y prolijo para presionar alto. Así complicó los intentos de salida auriazules, desde el fondo con pelota al pie.

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Reserva El volante central Lucas Ramos cubre el balón frente a la marca del jugador de Racing. CARC Juveniles

Sin embargo, las más claras para romper el cero fueron casi todas para Central. A los 35 minutos, Lisandro Duarte se metió al área con pelota dominada y sacó un disparo rasante que obligó a una gran intervención del arquero de Racing Francisco Gómez para evitar el gol. A los 37' volvió a lucirse Gómez, desviando un remate de tiro libre de Marcelo Cabrera. Y un minuto más tarde fue Luca Raffin (ganando de cabeza en el área rival), quien coqueteó con el gol, pero volvió a aparecer Gómez para evitarlo.

La visita, mejor en el complemento

En el inicio del complemento arrancó mejor Racing, que pudo abrir el marcador a los 2', cuando Leandro Sosa tapó un remate de Campo, y a los 4', cuando el arquero de Central desvió al córner un disparo de Samir Meza contra Sosa.

Pero el que encontró el gol fue el equipo auriazul. El local se puso en ventaja a los 12' desde la pegada exquisita de Cabrera, quien anotó ejecutando con precisión un tiro libre frontal que venció la estirada de Gómez.

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Promediando la etapa, a los 24', en una corrida de Cantizano por izquierda llegó el segundo. Y fue golazo, tras gran definición del hombre de ofensiva auriazul ante el achique del arquero rival y tras desnivelar a su marcador, Meza.

A los 34' lo liquidó Central. Desborde y centro del recién ingresado Valentino Felici para la definición de Thiago Ponce frente al arco rival.

Los once de Central

Los elegidos por Pobersnik para jugar desde el arranque fueron: Leonardo Sosa; Elías Verón (75' Franco Castorani), Álvaro Güich, Luca Raffin (82' Felipe Carnicero) y Asael Oviedo; Lucas Ramos (75' Joaquín Espina) y Kevin Gutiérrez; Lisandro Duarte (75' Valentino Felici), Marcelo Cabrera (82' Paulo Bustos) y Giovanni Cantizano; Thiago Ponce.

Mientras, los que se quedaron fueron: Ezequiel Zapata, Sebastián Lago, Lautaro Fernández, Juan Ignacio Guzmán, Leonel Antunez, Tomás Salteño e Ignacio Moreno.

A falta de 2 fechas para cerrar la etapa de clasificación, Central debe enfrentar aún a rivales encumbrados en la tabla del grupo A. Los de Pobersnik se medirán consecutivamente ante River en Ezeiza y cerrarán la etapa clasificatoria recibiendo a Vélez, cómodo líder de la zona y con boleto asegurado para jugar los playoffs.