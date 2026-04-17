Central: lo positivo del pleno que metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas con mucha más calma

El Canalla quedó bien parado en una Copa Libertadores, en la que debe sacarle el máximo jugo posible a la localía. Ahí puede estar la clave de la clasificación

Veliz observa cómo el tiro de Enzo Giménez vence al arquero González. Fue una de las tantas situaciones de Central en Paraguay.

Desde afuera, el triunfo se puede analizar de cierta forma, pero sólo en Central saben la implicancia que tuvo ese gol de Enzo Copetti y los tres puntos que viajaron a Rosario tras el choque ante Libertad de Paraguay por la segunda fecha de la Copa Libertadores .

¿Para tanto si se trata recién de la segunda fecha? La respuesta es sí . Sobran los motivos para contextualizar esa sensación de alegría y también de alivio que vivieron todos en Arroyito.

Nunca es conveniente poner el carro delante del caballo ni adelantarse a los hechos, más en el fútbol, un ambiente donde está instalado que se vive el paso a paso. Pese a ello, desde lo numérico, Central pareció haber dado un paso gigante hacia ese objetivo que tiene por delante, que es la clasificación a los octavos de final de este certamen continental.

Como primera medida, el Canalla empezó a dejar ya con pocas chances a un equipo que se pensaba como potencial rival para la clasificación, aunque los dos primeros partidos demostraron claramente lo contrario. Libertad ya perdió los dos primeros encuentros y el Canalla tiene que recibirlo en el Gigante.

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En la previa, en Central tenían muy en claro ese escenario y posiblemente la decisión con la que el equipo de Jorge Almirón salió a buscar el partido haya tenido mucho que ver con eso. Pero lo cierto es que ahora, con el triunfo en la mano, el futuro se mira desde otra perspectiva.

CentraAP Jaminton Campaz será uno d los titulares en el Central en el partido del domingo frente a Sarmiento. AP

Central podría encaminar decididamente ya esa clasificación en la tercera fecha, cuando le toque visitar a Universidad Central de Venezuela. Si no le hubiese ganado a Libertad, las urgencias en suelo venezolano serían infinitamente mayores, pero ahora todo cambió.

Pensando en Universidad Central

En tren de imaginación, si el Canalla logra meter un nuevo triunfo como visitante, no sólo mantendría (de mínima) la diferencia con Libertad, sino que le sacaría cuatro puntos de distancia a Universidad Central, sabiendo que los próximos dos partidos serán en Arroyito.

Es más, hoy en Central saben que todo el jugo que puedan sacarle a la localía en esos dos encuentros que le quedan por disputar en el Gigante puede significar un montón. Porque, independientemente de lo que ocurra en un par de semanas en Venezuela, si Central gana los dos que le quedan de local, quedará ahí nomás del pase a octavos. Asegurando esos seis puntos, Libertad ya no podría darle alcance y dependerá de lo que pueda hacer Universidad Central, que estaría obligado a ganar los tres que le quedarían. Todo eso haciendo valer el peso del Gigante de Arroyito.

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Números que no fallan

Tiempo al tiempo, pero la matemática nunca falla: si Central no pierde en Venezuela y gana sus próximos dos partidos como local, su pasaporte a los octavos de final recibirá el sello correspondiente.

Centra3AP Veliz intentó definir con zurda, pero el arquero González le achico espacios y tapó el remate del 9 de Central. AP

Todo esto que se analiza está relacionado pura y exclusivamente con el impacto que tuvieron esos 90 minutos de juego en Paraguay, a los que Central llegó envuelto en un malestar generalizado por lo que fue la ausencia de Ángel Di María. No sólo eso, sino también frente al gran desafío de que el equipo rindiera futbolísticamente y, en la medida de lo posible, ganar sin su as de espadas. Desde ese lado, el viaje a Paraguay fue un desafío en sí mismo. Quien no entienda que esta victoria liberó tensiones también desde ese lado, se equivoca.

Es más, el paso adelante que dio el equipo tiene una estrecha ligazón con la ausencia de Fideo. Porque Central no sólo mereció la victoria ante Libertad, sino que en gran parte del partido fue ampliamente superior, llevándose puesto al rival y generando muchas situaciones claras de gol. Todo eso con Di María siguiendo el partido por televisión.

Un incentivo de cara al Apertura

Y la implicancia de este triunfo se podría traspolar al ámbito local, donde el equipo todavía necesita dar algún pasito más para lograr la clasificación a los playoffs.

Había que levantarse también de lo que había sido la derrota frente a Huracán y lo hizo. Pero no sólo eso. Hoy, en la previa del encuentro frente a Sarmiento, el ánimo está en su punto más alto. No es garantía de que el Canalla vaya a ganar fácil el domingo. Ni siquiera es garantía de que gane, pero la motivación claramente será otra.

Desde el juego, este Central en cierta forma colmó las expectativas porque fue superior a Independiente del Valle y a Libertad, aunque como muchas veces sucede, el resultado impone el respeto que merece. Y en su excursión a Asunción, el Canalla metió un pleno que le permitirá jugar sus próximas fichas con mayor tranquilidad.