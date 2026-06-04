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Javkin en Agroactiva: "Esta es la locomotora del país, la vaca viva de la Argentina"

El mandatario viajó a Armstrong para participar de la apertura oficial de la exposición más importante del país que reúne a productores, empresas y el campo argentino

4 de junio 2026 · 16:44hs
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Pablo Javkin participó de la nueva edición de Agroactiva.

Pablo Javkin participó de la nueva edición de Agroactiva.

El intendente Pablo Javkin participó este jueves de la inauguración oficial de Agroactiva 2026, la exposición agropecuaria a campo abierto más grande de la Argentina, que se lleva a cabo en la localidad de Armstrong, Santa Fe. Allí, destacó el vínculo que une a Rosario con todo el entramado agroindustrial y resaltó especialmente el potencial del campo argentino, que se expone en dicho evento.

La inauguración de la feria, y el posterior corte de cinta, fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, la presidenta y directora general de Agroactiva, Rosana Nardi; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi, y demás intendentes de la región y funcionarios provinciales.

En la oportunidad, Javkin valoró “lo que muestra Agroactiva en términos de conjugar lo humano con la tecnología, con el arraigo, con la capacidad de innovar, con la no especulación y con el hecho de invertir y arriesgar", y destacó: "Es la locomotora que tiene el país, como yo digo, la vaca viva de la Argentina”.

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“Ojalá esa locomotora en algún momento pueda trascender y ser mirada de otra manera, porque llevamos muchos años de poner todos los recursos en lugares muy distintos a donde los recursos se generan”, agregó el intendente de Rosario.

Además, el jefe municipal hizo hincapié en “el vínculo entre una ciudad como Rosario y todo el entramado productivo que la rodea" y sostuvo que "es lo que debería motivar a que la Argentina en algún momento busque parecerse a esto”.

En el mismo sentido, Javkin remarcó: “Rosario es la ciudad beneficiaria y capital de la producción agroindustrial, de lo que es la potencia en el conocimiento, en la iniciativa y en la inversión”.

“Siempre es un orgullo venir a Agroactiva, que sigue empujando. Venir acá es encontrarse con la historia de la familia Nardi, la cara y las manos de Luis que pensaron y empujaron cada una de las cosas que están acá”, dijo Javkin, y cerró: “Lo que ven es trabajo, futuro, capacidad de innovar, y es lo que toda la Argentina debería mirar”.

Por su parte, Pullaro dio la bienvenida “al corazón productivo de este país”, y expresó: “La región centro del país es esto, es campo, es industria, es comercio. Son miles y miles de productores agropecuarios, industriales, que arrancan temprano, todos los días con alegría, que salen al campo a producir, que no tienen problema de abrir una fábrica, y lo hacen con orgullo y honor, porque sienten que lo que están haciendo es empujar la economía de la República Argentina, que están haciendo patria”.

La nueva edición de Agroactiva

Cabe destacar que Agroactiva es considerada una de las ferias más importantes del sector a nivel mundial, que cada año recibe a más de 276.000 personas, convirtiéndose en el gran punto de encuentro para productores, empresas y el campo argentino.

La feria a campo abierto ocupa una superficie de 600.000 m2 (60 ha) y en esa extensión exponen empresas de infinidad de rubros: fabricantes de maquinarias e implementos agrícolas, bancos, automotrices, organismos y empresas de turismo, organismos gubernamentales nacionales e internacionales con perfil político como los ministerios y las provincias, o perfil técnico como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y producciones regionales.

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