La Capital | Ovación | Central

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

El Canalla recibirá al Xeneize en el Gigante de Arroyito por la fecha interzonal del Torneo Clausura. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

12 de septiembre 2025 · 08:42hs
Central recibe a Boca en el Gigante de Arroyito por la fecha interzonal del Torneo Clausura

Central recibe a Boca en el Gigante de Arroyito por la fecha interzonal del Torneo Clausura

Rosario Central recibe a Boca Juniors en el Gigante de Arroyito por la 8ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Xeneize de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Boca

El partido interzonal entre Central y Boca será este domingo 14 de septiembre desde las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito. El encuentro contará con el arbitraje principal de Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

>>Leer más: Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Dónde ver Central vs. Boca

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Xeneize será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Boca2
En el partido interzonal del Torneo Apertura, Central cayó por 1-0 en La Bombonera, con el tanto de Milton Giménez

En el partido interzonal del Torneo Apertura, Central cayó por 1-0 en La Bombonera, con el tanto de Milton Giménez

>> Leer más: Una mala para Central: Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Posibles formaciones de Sarmiento y Central

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez (en reemplazo de Miguél Ángel Russo).

Embed

Noticias relacionadas
Miguel Ángel Russo le metió su impronta al equipo y Boca ganó los tres últimos partido en el Clausura.

Cómo está Miguel Ángel Russo y de qué depende su presencia el domingo en el Gigante de Arroyito

Ariel Holan analiza qué equipo poner en cancha ante Boca y si cambia el esquema.

Central piensa en Boca y Holan empieza a darle forma al equipo

Tomás OConnor traslada en el empate de Central ante Riestra, partido en el que ingresó en el complemento.

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

El programa Tribuna Segura es un software que cruza datos del Renaper para detectar a personas con pedido de captura o con antecedentes por violencia en el deporte. 

Por hacer pintadas, hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Ver comentarios

Las más leídas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Lo último

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

El vehículo médico fue robado a la noche en la zona sur de Rosario y una agente resultó herida por un disparo en el operativo

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Newells calificó de decisión arbitraria la inhibición de la Fifa por una deuda

Newell's calificó de decisión "arbitraria" la inhibición de la Fifa por una deuda

Ovación
Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Central y otra vez Boca: ni Holan ni sus jugadores quieren tropezar con la misma piedra

Central y otra vez Boca: ni Holan ni sus jugadores quieren tropezar con la misma piedra

Policiales
Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

La Ciudad
Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Economía

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Información General

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara
La Ciudad

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría