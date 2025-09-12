Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura El Canalla recibirá al Xeneize en el Gigante de Arroyito por la fecha interzonal del Torneo Clausura. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 12 de septiembre 2025 · 08:42hs

Central recibe a Boca en el Gigante de Arroyito por la fecha interzonal del Torneo Clausura

Rosario Central recibe a Boca Juniors en el Gigante de Arroyito por la 8ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Xeneize de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Boca El partido interzonal entre Central y Boca será este domingo 14 de septiembre desde las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito. El encuentro contará con el arbitraje principal de Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Dónde ver Central vs. Boca La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Xeneize será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Boca2 En el partido interzonal del Torneo Apertura, Central cayó por 1-0 en La Bombonera, con el tanto de Milton Giménez Marcelo Bustamante / La Capital >> Leer más: Una mala para Central: Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano Posibles formaciones de Sarmiento y Central Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan. Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez (en reemplazo de Miguél Ángel Russo). Embed