Paro nacional en las univeridades: "Estamos en los poeres niveles desde 1983"

Este viernes no se dictan clases en ninguna casa de altos estudios del país en repudio al veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

12 de septiembre 2025 · 09:33hs
Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro para este viernes en repudio al veto a la ley de financiamiento universitario. 

Foto: La Capital / Archivo.

Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro para este viernes en repudio al veto a la ley de financiamiento universitario. 

Docentes de las universidades públicas de todo el país realizan este viernes un paro de actividad en repudio al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Luz Prado, secretaria adjunta de Coad, el gremio que nuclea a los profesores de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que “hoy se lleva adelante un paro nacional junto con el personal no docente”, y describió la situación salarial del sector: "Estamos en los peores niveles desde el regreso de la democracia".

La medida de fuerza también abarca a los profesores y no docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Prado sintetizó las consignas del paro con estas palabras: “Repudiamos el veto de Milei a la ley de financiamiento de las universidades. La medida del gobierno se conoció el miércoles pasado rechazando la normativa que buscaba recomponer, al menos en forma parcial, buscando mejorar la situación de las universidades nacionales que hoy pasan por un momento muy crítico”.

En declaraciones a LT8, la dirigente de Coad recordó que la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por el Congreso Nacional “fue producto del trabajo conjunto entre todos los sectores y buscaba recomponer salarios, llevándolos a los valores que tenía cuando asumió Milei que no era el mejor, pero en este momento perdimos más de 30 puntos en los sueldos y la ley ayudaba a recomponer un poco".

“La ley también mejoraba la situación de los estudiantes, porque preveía un aumento en el presupuesto para la creación de becas estudiantiles y para la creación de un fondo para investigaciones, un área que también está en una situación crítica con el desguace de los organismos científicos como Conicet, Inti e Inta”, remarcó.

Un gran marcha federal

Con relación a los planes de lucha para la semana próxima, Prado señaló que se “está planeando una gran marcha federal, como las que se hicieron el año pasado y que dieron algún resultado con el incremento de presupuesto. La idea es hacerla cuando la Cámara de Diputados trate el veto de Milei. Estamos esperando que defina la fecha de esa sesión, si es el miércoles 17 o el miércoles 24 de septiembre. El día en que trate estaremos de paro y la idea es hacer la marcha federal”.

"Los vetos que firmó Milei dan cuenta de sus planes de gobierno. Dice no hay plata para salud, educación, para los jubilados, para las personas con discapacidad. Las prioridades de este gobierno son claras. Se aumentan fondos para la Side u organismos que están persiguiendo o investigando a la población, se incrementan en distintas áreas, pero no para lo fundamental para un país. Sin educación y salud no hay futuro. También vemos el desguace de los organismos científicos. Hay plata para sectores financieros, pero no la hay para el desarrollo, salud y educación", agregó.

En ese sentido, Prado manifestó que "cerraron miles de pynes y miles trabajadores se quedaron sin trabajo en este año y medio, con un empeoramiento de las condiciones sociales. Los docentes nunca estuvimos tan mal como hoy. Estamos en los peores niveles desde el regreso de la democracia. El retroceso salarial es tan profundo que genera un éxodo de docentes, que renuncian y se vuelcan al trabajo privado. Eso hace un daño a toda la población, porque en la universidad se forman los profesionales de nuestro país"", agregó Prado.

El Barco Ciudad de Rosario fue motor del turismo local por más de 50 años. La embarcación permanece amarrada en el canal La Lechiguana en la Isla El Charigüé

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Viernes accidentado. Fuerte choque en Mendoza y Avellaneda entre una moto y un patrullero. 

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

El reporte se presentó ayer por la tarde en la explanada del Centro de Justicia Penal

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Monumento a la Bandera hacia su refacción definitiva. Según nuevas estimaciones podrían las obras podrían concretarse hacia mayo del año que viene.

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Reconquista se proyecta en el escenario global con una agenda estratégica y el impulso del intendente Vallejos

Reconquista se proyecta en el escenario global con una agenda estratégica y el impulso del intendente Vallejos

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

La Secretaría de Salud Pública comenzó una vigilancia activa para detectar caso de influenza B. En el invierno dominó la gripe A. Qué cuidados hay que tener

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas
El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Paro nacional en las univeridades: Estamos en los poeres niveles desde 1983

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos