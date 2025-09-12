La Capital | Economía | Vicentin

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Arranca el período de concurrencia y los inscriptos para el salvataje tienen que presentar su propuesta a los 1.700 acreedores. El Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin advierte que la iniciativa de Grassi refleja el interés en sostener la operación y asegurar la recuperación de lo adeudado

12 de septiembre 2025 · 09:11hs
Arranca el período de concurrencia y los inscriptos para el salvataje de Vicentin tienen que presentar su propuesta a los 1.700 acreedores.

Arranca el período de concurrencia y los inscriptos para el salvataje de Vicentin tienen que presentar su propuesta a los 1.700 acreedores.

En instancias definitorias para el futuro de la agroexportadora, el grupo conformado por los Acreedores Granarios de Vicentin emitió un comunicado de prensa para respaldar la propuesta de salvataje de Grassi SA.

“Desde junio de 2020, cuando más de 70 empresas del sector productivo conformamos el Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, hemos transitado un largo y complejo camino. Han sido casi seis años de lucha constante en busca de una solución justa y sustentable para todos los acreedores de Vicentin. Hoy podemos afirmar con satisfacción que se ha abierto el camino que mejor resguarda los intereses de quienes confiamos y aportamos al crecimiento del sector agroindustrial argentino”, resalta el comunicado.

La semana próxima comienza un proceso clave para la definición del futuro de Vicentin. Arranca el período de concurrencia y los inscriptos para el salvataje de la agroexportadora, entre los que figuran Grassi, Bunge, Molinos junto a LDC (Louis Dreyfus Company) y la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada, tienen que presentar su propuesta a los 1.700 acreedores defaulteados. Las acreencias son por u$s 1.600 millones.

Grassi cerró un acuerdo estratégico con Cargill para que el gigante líder en comercialización de granos se encargue del negocio de crushing y exportación en Vicentin. El acuerdo entrará en vigencia si Grassi gana el cram down.

Desde el Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin expresaron que acompañará la propuesta que ayudó a construir junto a Grassi. “La iniciativa que presentará Grassi S.A. refleja un verdadero interés en sostener la operación de la compañía, proteger a sus trabajadores y asegurar la recuperación del 100% de lo adeudado desde 2019, en condiciones transparentes, y justas”, resaltaron.

En el Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin advierten que se trata de “una salida inédita en la historia concursal argentina”.

El proceso de salvataje

El proceso de cram down entra en su etapa final. A pesar de las reiteradas declaraciones de algunos actores que priorizaron sus propios intereses por encima de los acreedores y de la compañía, intentando imponer una salida contraria a la continuidad de la empresa y a la preservación del empleo, hoy son cuatro los grupos oferentes que competirán de manera transparente por el apoyo de los acreedores. Esta instancia confirma lo que siempre sostuvimos: existía un futuro posible y valía la pena apostar por la continuidad de la empresa, en beneficio de los acreedores, de sus trabajadores y de toda la cadena agroexportadora argentina”, señalaron a través del comunicado.

El Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin remarcó que “han sido casi seis años de esfuerzo, gestiones y perseverancia”. En ese sentido, destacaron: “Hoy podemos decir que valió la pena. Estamos convencidos de que este paso marca una diferencia sustancial: por primera vez en la historia de los procesos concursales en la Argentina, los acreedores granarios tenemos la oportunidad de construir un desenlace distinto, sin desguaces ni maniobras que sólo beneficien a unos pocos, sino con un horizonte que priorice el interés colectivo y el futuro del país”.

Noticias relacionadas
La caída de la actividad industrial impacta en el empleo. 

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Los trabajadores de Vassalli llevan tres meses sin cobrar.

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

alivio: economia logro renovar mas del 90 % de los vencimientos de deuda

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Precios arriba. La división con mayor alza mensual en agosto fue transporte (3,6%).

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Ver comentarios

Las más leídas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Lo último

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

El vehículo médico fue robado a la noche en la zona sur de Rosario y una agente resultó herida por un disparo en el operativo

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Newells calificó de decisión arbitraria la inhibición de la Fifa por una deuda

Newell's calificó de decisión "arbitraria" la inhibición de la Fifa por una deuda

Ovación
Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Central y otra vez Boca: ni Holan ni sus jugadores quieren tropezar con la misma piedra

Central y otra vez Boca: ni Holan ni sus jugadores quieren tropezar con la misma piedra

Policiales
Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

La Ciudad
Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Economía

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Información General

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara
La Ciudad

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría