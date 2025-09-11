Central calienta motores para enfrentar a Boca y Holan empieza a darle forma al equipo

Ya con Campaz y Sández en el grupo, el entrenador canalla analiza las mejores variables que tiene, con algunos futbolistas con chances de volver

Después de dos semanas largas de preparación, Ariel Holan comienza a darle forma al equipo que el próximo domingo recibirá a Boca en el Gigante, aunque el entrenador de Central se tomará su tiempo antes de definir los once. Al menos ya cuenta con Jaminton Campaz y Agustín Sández .

Holan debe haber manejado varias alternativas en todos estos días, aunque ya no le queda mucho tiempo para decidir quiénes serán los once en un partido de mucha importancia. "Nadie sabe nada todavía", confió una voz importante, muy cercana al cuerpo técnico, la misma que se atrevió a aventurar que "no sería extraño que juegue como lo venía haciendo".

El último antecedente de Central en el torneo es ese medio partido que protagonizó ante Sarmiento y que no se pudo terminar producto de la lluvia. Igual, difícilmente sirva como base.

En esa estructura ya claramente establecida que Holan fue formateando a lo largo del torneo Clausura hay algunos nombres que no estuvieron en los últimos encuentros y que podrían aparecer.

La chance de Facundo Mallo

Facundo Mallo es uno de ellos sin dudas. Holan ya debe tener las cosas lo suficientemente claras en su cabeza, pero hasta que no haya confirmación no se sabrá si el uruguayo se mete nuevamente entre los once después de tres partidos ausentes.

malloo Los últimos minutos que jugó Mallo fue en el clásico. Hace tres partidos que no es titular.

La disyuntiva, al menos hacia afuera, es saber si el técnico le dará vía libre a Mallo (en los últimos tres partidos ingresó unos poquitos minutos en el clásico) o si respetará el buen presente de Juan Cruz Komar, quien cumplió con creces cuando le tocó. No sólo cuando tuvo que reemplazar a Juan Giménez (frente a Riestra), sino ante Newell's y en los 45 minutos en Junín. La decisión que tome Holan podría significar quién es hoy el primer zaguero central titular.

Y después, la duda de siempre: la inclusión o no de un segundo volante central de marca. En este caso amerita más que nunca la especulación por el poderío futbolístico de Boca, al que Holan podría intentar contrarrestar con el ingreso de Federico Navarro.

El DT canalla se la jugó en el clásico y después lo mantuvo, con Franco Ibarra como único volante de contención, pero ahora la cosa es diferente. Se estima que Boca saldrá a buscar el partido. Por eso, de ingresar Navarro habrá que ver qué papel les toca a Malcorra, a Santi López o hasta el mismo Campaz. De acuerdo a lo que decida Holan podría haber cambio de esquema.

NavarroMB Federico Navarro viene varios partidos fuera del equipo. Podría regresar al anillo central. Marcelo Bustamante / La Capital

Campaz y Sández, a la orden

Una buena noticia para Holan es que ya en el entrenamiento matutino de este jueves pudo contar con Jaminton Campaz y Agustín Sández, quienes se reincorporaron tras la doble fecha de eliminatorias sudamericanas con sus respectivas selecciones.

CampazMB Jaminton Campaz se reincorporó tras su paso por la selección de Colombia, por eliminatorias. Marcelo Bustamante / La Capital

En la última jornada de eliminatorias, Campaz no sumó minutos en la goleada de Colombia sobre Venezuela, mientas que Sández jugó todo el partido en la victoria de Paraguay sobre Perú, en condición de visitante.

Salvo que alguno de ellos presente alguna molestia se estima que serán de la partida el próximo domingo, cuando Central reciba a Boca, desde las 17.30 y con arbitraje de Facundo Tello.