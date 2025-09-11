Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca Juniors el que fue antes del Covid

Central lleva seis partidos sin vencer a Boca Juniors y nunca lo pudo hacer luego de la pandemia. Pero antes del Covid estuvo ocho partidos sin perder.

El último festejo ante Boca. Sebastián Ribas acaba de convertir el gol del triunfo contra Boca cuando Central se impuso 1 a 0 en el Gigante, en 2019.

Central quiere volver a ser en los enfrentamientos ante Boca Juniors, el equipo que fue antes de la pandemia. Es que luego de aquella final que perdió en 2015 en la Copa Argentina ante los xeneizes, los canallas se midieron ocho veces ante este equipo y nunca perdieron, ya que cosecharon 5 triunfos y 3 empates.

Pero luego del Covid 19 se vieron las caras en seis ocasiones con dos derrotas y seis éxitos para los de la Ribera.

Tras la polémica final, que Central perdió ante Boca el 4 de noviembre de 2015 por 2 a 0 (goles de Nicolás Lodeiro, de penal, y Andrés Chávez) en el actual Mario Kempes bajo el arbitraje de Diego Ceballos, los canallas hilvanaron su mejor racha en la historia enfrentando al club de la Ribera.

Cuatro días más tarde, el 8 de noviembre de 2015, los equipos de Eduardo Coudet y Rodolfo Arruabarrena se midieron en el Gigante de Arroyito por la última fecha del torneo de 30 equipos y Central se impuso 3 a 1 con tantos de César Delgado, de tiro libre, José Luis Fernández y Marcelo Larrondo. Mientras que Andrés Chávez hizo el tanto visitante.

En 2016 se enfrentaron dos veces casi a fin de año. El 2 de noviembre de ese año, en Córdoba, los del Chacho eliminaron de los cuartos de final de la Copa Argentino al elenco conducido por Guillermo Barros Schelotto, al triunfar por 2 a 1 con tantos de José Luis Fernández y Germán Herrera. Darío Benedetto hizo el gol del elenco perdedor. Mientras, el 20 de noviembre de 2016, por el torneo de liga, igualaron 1 a 1 en la Bombonera. Benedetto anotó para los anfitriones, mientras que Teófilo Gutiérrez igualó pata Central. El colombiano se fue expulsado por el árbitro Darío Herrera por exceso en los festejos.

Durante 2017 se repitió la historia. El primer enfrentamiento fue el 27 de setiembre, en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. Allí prevalecieron los canallas, que con Paolo Montero en la dirección técnica ganaron 1 a 0 con grito de Mauricio Martínez. Y el 26 de noviembre de 2017, en Génova y Cordiviola, Central venció 1 a 0 en el marco de la décima fecha de la Superliga 2017/18. Marco Ruben, de cabeza, le dio el triunfo al conjunto de Leonardo Fernández.

En 2018 el único partido que jugaron fue el 20 de octubre, por el noveno capítulo de la Superliga 2018/19. Igualaron 0 a 0 en la Bombonera. El árbitro fue Facundo Tello, el mismo que el domingo va a impartir justicia en el Gigante. Edgardo Bauza fue el entrenador auriazul, mientras que el Mellizo Guillermo seguía en el banco de Boca.

Empate en el partido y derrota en los penales

Los últimos dos partidos antes de la pandemia fueron en 2019 con Diego Cocca como DT de Central y Gustavo Alfaro como entrenador xeneize. Primero se enfrentaron el 2 de mayo en el Malvinas Argentina de Mendoza, en la final de la Supercopa 2018. Igualaron 0 a 0, por lo que tuvieron que definir el título a través de la definición por penales. Allí prevaleció Boca al ganar 6 a 5. Para los ganadores anotaron Darío Benedetto, Carlos Tevez, Cristian Pavón, Sebastián Villa, Julio Buffarini y Carlos Izquierdoz. Mientras que para los canallas convirtieron Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Alfonso Parot, Fernando Zampedri y Matías Caruzzo. En tanto, Esteban Andrada se quedó con el remate de Fabián Rinaudo. Este partido para la estadística se toma como un empate, ya que no se sacaron ventajas en el tiempo reglamentario.

El último triunfo canalla

El otro cotejo de 2019 lo jugaron el 8 de diciembre, por la fecha 16 de la Superliga 2019/20 en el Gigante. Allí ganó Central 1 a 0 con tanto de Sebastián Ribas, en lo que fue el último festejo canalla contra Boca.

Los dueños de casa formaron con: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Diego Novaretti, Miguel Barbieri y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Diego Zabala (62’ Pedro Emmanuel Ojeda); Lucas Gamba (84’ Alan Marinelli) y Sebastián Ribas (79’ Claudio Riaño). Quedaron en el banco: Josué Ayala, Facundo Almada, Joaquín Pereyra y Agustín Allione.

El karma ante el xeneize tras el covid

Desde que regresó el fútbol tras la pandemia, Central nunca le pudo ganar a Boca. El 4 de setiembre de 2021, en la décima fecha de la Liga Profesional de ese año, Boca le ganó 2 a 1 a Central en Arroyito. Luis Vázquez y Fernando Torrent, en contra, convirtieron para el equipo dirigido por Sebastián Battaglia, mientras que Gastón Avila inscribió su nombre en la planilla de los goleadores para los del Kily González.

Con los mismos entrenadores, se enfrentaron el 20 de febrero de 2022, en la Bombonera, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022. Y Boca volvió a ganar 2 a 1. Carlos Izquierdoz y Frank Fabra convirtieron para el local, mientras que Luca Martínez Dupuy lo hizo para la visita.

Ese mismo año jugaron otra vez en cancha de Boca, el 17 de agosto, por la fecha 14 de la Liga Profesional 2022. Fue un pálido 0 a 0 con Carlos Tevez como DT de Central y Hugo Ibarra sentado en el otro banco de suplentes.

Luego, el 23 de abril de 2023, jugaron por la fecha 13 de la Liga Profesional 2023 en el Gigante de Arroyito cuando empataron 2 a 2. Lautaro Giaccone y Alejo Veliz hicieron los tantos del equipo de Miguel Russo, mientras que Martín Payero y Jorge Figal (en el minuto 95) convirtieron para los de Sergio Almirón.

Derrotas en los últimos dos encuentros

Finalmente, en los últimos dos enfrentamientos los canallas se vinieron con las manos vacías de la cancha de Boca. El 31 de agosto de 2024, por la jornada 13 de la Liga Profesional de ese año, cayeron 2 a 1. Cristian Lema, de tiro libre, y Brian Aguirre festejaron para el conjunto de Diego Martínez; mientras que Jaminton Campaz, de tiro libre, hizo el gol del once de Matías Lequi.

La última vez que estuvieron frente a frente fue el 28 de febrero de 2025 cuando en cancha de Boca, por el interzonal de la octava fecha del Apertura 2025, el local, dirigido por Fernando Gago, venció 1 a 0 a los de Ariel Holan con tanto de Milton Giménez.