Los trabajadores de Vassalli marcharán por Firmat para reclamar por sus puestos de trabajo

La movilización será por las calles de la ciudad y cerrará con un gran acto en las puertas de la planta de Vassalli. Estará el secretario general de la UOM, Abel Furlán

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) marchará este viernes por las calles de Firmat para reclamar por la continuidad de la empresa Vassalli . Al mediodía se realizará un acto en la puerta de la fábrica de cosechadoras que contará con la participación del secretario general del gremio, Abel Furlán, además de representantes de seccionales de la UOM de todo el país.

El secretario general de la UOM de Firmat, Diego Romero, explicó en conferencia de prensa que el viernes se realizará una “movilización pacífica” por las calles de la ciudad en apoyo a los trabajadores de Vassalli. “ Es una marcha netamente de los trabajadores, un abrazo solidario de la sociedad hacia los obreros de Vassalli , que nuevamente están atravesando una situación difícil y están en riesgo sus puestos de trabajo. Está en riesgo parte del ADN de nuestro pueblo”, planteó Romero en contacto con la prensa local.

El dirigente gremial invitó a todos los firmatenses a sumarse a la movida y, especialmente, al intendente de la ciudad.

La concentración de la marcha será en Bv. Colón, entre San Martín y Belgrano. A las 11 se iniciará la marcha rumbo a la fábrica. El acto central está previsto para las 12.30 frente a las oficinas de Vassalli, Alte. Brown y colectora de Ruta 33. El único orador será Furlán.

Vassalli: nueva audiencia en el Ministerio

El conflicto en la empresa de maquinaria agrícola Vassalli no logra destrabarse. El Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a una nueva audiencia para el próximo lunes, a las 12 del mediodía, en la sede rosarina de la cartera laboral. Ante los reiterados desplantes la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó un escrito para que la fuerza pública obligue a los directivos a presentarse. La empresa adeuda el pago de salario a sus 280 trabajadores, se cumplieron tres meses.

La empresa cerró la planta en Firmat desde este lunes 8 hasta el viernes 12 de septiembre. No obstante, los trabajadores se presentaron a sus puestos de trabajo y permanecieron afuera de la planta haciendo guardia.

La semana pasada los trabajadores de Vassalli protestaron a la vera de la ruta nacional 33, frente al predio fabril en Firmat, en reclamo pro el pago de la deuda salarial de tres meses que mantiene la patronal. El conflicto se agravó por el intento de despido de cuatro delegados de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Cuatro delegados de los trabajadores se encontraron el miércoles pasado con la prohibición de ingresar a la planta fabril y el inicio de un juicio de desafuero, que es el procedimiento previo al despido de representantes gremiales.

Además, el conflicto escaló con el desembarco de la abogada mediática Florencia Arietto. Se presentó Firmat para amedrentar a los trabajadores, intentó llevar el conflicto desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe a la secretaría laboral de la Nación.