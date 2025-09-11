La Capital | Ovación | Russo

Cómo está Miguel Ángel Russo y de qué depende su presencia el domingo en el Gigante de Arroyito

El entrenador xeneize se sumó este jueves, pero los médicos médicos serán quienes decidan si puede viajar o no

11 de septiembre 2025 · 15:29hs
Miguel Ángel Russo le metió su impronta al equipo y Boca ganó los tres últimos partido en el Clausura.

Miguel Ángel Russo le metió su impronta al equipo y Boca ganó los tres últimos partido en el Clausura.

En Boca todo es una incógnita para el partido ante Central, desde el equipo hasta la presencia de su entrenador, Miguel Ángel Russo, de quien no se sabe si podrá estar presente en el Gigante de Arroyito. Dependerá de su evolución en los próximos días.

Russo se reincorporó hoy a los entrenamientos del Xeneize tras la internación que tuvo producto de una infección urinaria. Pero en Boca nadie se atreve a afirmar si podrá viajar junto al plantel para el choque en el Gigante de Arroyito.

Desde que Russo fue internado hasta hoy, quien comandó las prácticas del plantel profesional fue su ayudante de campo, Claudio Ubeda, el mismo que tenía cuando dirigía en Central. Miguel tiene muchas ganas de viajar a Rosario, pero dependerá de la indicación de los médicos.

Los hinchas de Central lo quieren tener cerca

Si Russo no viniera a Rosario sería incluso una mala noticia para los hinchas canallas, quienes seguramente esperan tenerlo a la vista para aplaudirlo y gritar su nombre en una muestra más de gratitud por su dilatada trayectoria en el club, pero sobre todo por haber sido el gran artífice del último título logrado, en la Copa de la Liga 2023.

Para los hinchas de Central sería un orgullo que Russo estuviera en el banco visitante el domingo en el Gigante.

Para los hinchas de Central sería un orgullo que Russo estuviera en el banco visitante el domingo en el Gigante.

Russo venía con un ajetreo importante en las últimas semanas y tras el partido que Boca jugó en Mar del Plata ante Aldosivi, el entrenador concurrió al sanatorio Fleni de Buenos Aires para realizarse unos chequeos y tras serle diagnosticado una infección urinaria, los médicos le recomendaron quedarse algunos días internado para un mayo control y que el proceso de recuperación resulte más efectivo.

Lo cierto es que después de haber sido dado de alta, el técnico volvió recién este jueves a dirigir al equipo en los entrenamientos. Aún así, por ahora está en duda su presencia el próximo domingo en un Gigante de Arroyito que, sin dudas, lo espera con los brazos abiertos.

Brey por Marchesín

En lo estrictamente futbolístico, Boca todavía no tiene equipo confirmado, aunque sí es un hecho que sufrirá una variante. Será en el arco, tras la lesión de Agustín Marchesín. Su lugar será ocupado por Leandro Brey.

Por lo demás, Ubeda (o Russo, quien hasta hoy monitoreó todo desde su domicilio) podría apostar al mismo equipo que en Mar del Plata sumó su tercer triunfo consecutivo en el torneo Clausura.

