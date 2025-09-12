Escándalo en Andis: quién es Fernando Cerimedo, un hombre entre Milei y Bolsonaro

Es uno de los fundadores de La Derecha Diario. Su esposa fue directora en Andis, bajo el ala de Diego Spagnuolo, quien lo acusó de difundir los audios que le costaron el puesto

Fernando Cerimedo, el ex asesor de Milei que tuvo que declarar ante la Justicia por las supuestas coimas en Andis

Fernando Cerimedo , fundador de La Derecha Diario y uno de los asesores políticos que supo ser cercano a Javier Milei, declaró este jueves ante la Justicia por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (Andis) que se disparó a partir de la difusión de audios de su ex titular, Diego Spagnuolo, donde aseguraba la existencia de un entramado de coimas que vinculaba directamente a Karina Milei, la secretaría general de Presidencia y hermana del mandatario.

En ese sentido, Cerimedo fue señalado por el propio Spagnuolo como el culpable de la difusión de los audios que le costaron su puesto en la agencia nacional. Esta versión fue desmentida por el asesor político. No obstante, este jueves Fernando Cerimedo debió declarar en Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi , quien está a cargo de la investigación en la causa judicial.

Según información revelada por Clarín, Cerimedo declaró ante el fiscal que Diego Spagnuolo le había “hablado de hechos de corrupción" y que le hizo referencia "a coimas". Además, se desligó de las versiones que afirman que fue él quien difundió los audios del ex titular de Andis.

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo, aunque un nombre poco conocido para el público en general, fue uno de los asesores políticos de Milei con más influencia en su campaña digital. El trabajo del fundador de La Derecha Diario fue muy importante en la campaña presidencial del 2023, sobre todo en la red social X, ex Twitter, donde la presencia libertaria es muy fuerte.

Además, al estratega digital también se lo conoce por haber trabajado en la campaña de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, con quien Cerimedo tiene un vínculo. Por otro lado, recientemente la Justicia brasileña confirmó la condena de Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por participar en un intento de golpe de Estado en octubre de 2022, luego de haber periodo las elecciones presidenciales.

Por otro lado, otro asunto que llama la cuestión es que su esposa, Natalia Basil, también se desempeñaba como funcionaria en la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que se encuentra en el centro del debate en estos momentos. En particular, Basil estaba a cargo de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Sin embargo, la mujer de Cerimedo dejó el cargo estatal en noviembre del año pasado. “Mi esposa trabajó en ANDIS hasta noviembre del año pasado. Me quisieron involucrar (del escándalo de corrupción) como si yo hubiera participado. Andá a probarlo”, expresó el consultor político en una entrevista radial. También aclaró que Natalia Basil, su esposa “trabajaba en el área de auditoría de pensiones, no tenía nada que ver con el tema de prestaciones”.