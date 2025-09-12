La Capital | Política | Andis

Escándalo en Andis: quién es Fernando Cerimedo, un hombre entre Milei y Bolsonaro

Es uno de los fundadores de La Derecha Diario. Su esposa fue directora en Andis, bajo el ala de Diego Spagnuolo, quien lo acusó de difundir los audios que le costaron el puesto

12 de septiembre 2025 · 10:45hs
Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo, el ex asesor de Milei que tuvo que declarar ante la Justicia por las supuestas coimas en Andis

Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y uno de los asesores políticos que supo ser cercano a Javier Milei, declaró este jueves ante la Justicia por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (Andis) que se disparó a partir de la difusión de audios de su ex titular, Diego Spagnuolo, donde aseguraba la existencia de un entramado de coimas que vinculaba directamente a Karina Milei, la secretaría general de Presidencia y hermana del mandatario.

En ese sentido, Cerimedo fue señalado por el propio Spagnuolo como el culpable de la difusión de los audios que le costaron su puesto en la agencia nacional. Esta versión fue desmentida por el asesor político. No obstante, este jueves Fernando Cerimedo debió declarar en Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi, quien está a cargo de la investigación en la causa judicial.

Según información revelada por Clarín, Cerimedo declaró ante el fiscal que Diego Spagnuolo le había “hablado de hechos de corrupción" y que le hizo referencia "a coimas". Además, se desligó de las versiones que afirman que fue él quien difundió los audios del ex titular de Andis.

>> Leer más: Presuntas coimas en Discapacidad: lo que se sabe de la causa por los audios de Diego Spagnuolo

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo, aunque un nombre poco conocido para el público en general, fue uno de los asesores políticos de Milei con más influencia en su campaña digital. El trabajo del fundador de La Derecha Diario fue muy importante en la campaña presidencial del 2023, sobre todo en la red social X, ex Twitter, donde la presencia libertaria es muy fuerte.

Además, al estratega digital también se lo conoce por haber trabajado en la campaña de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, con quien Cerimedo tiene un vínculo. Por otro lado, recientemente la Justicia brasileña confirmó la condena de Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por participar en un intento de golpe de Estado en octubre de 2022, luego de haber periodo las elecciones presidenciales.

Por otro lado, otro asunto que llama la cuestión es que su esposa, Natalia Basil, también se desempeñaba como funcionaria en la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que se encuentra en el centro del debate en estos momentos. En particular, Basil estaba a cargo de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Sin embargo, la mujer de Cerimedo dejó el cargo estatal en noviembre del año pasado. “Mi esposa trabajó en ANDIS hasta noviembre del año pasado. Me quisieron involucrar (del escándalo de corrupción) como si yo hubiera participado. Andá a probarlo”, expresó el consultor político en una entrevista radial. También aclaró que Natalia Basil, su esposa “trabajaba en el área de auditoría de pensiones, no tenía nada que ver con el tema de prestaciones”.

En el explanada frente a la Legislatura se realizará el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe.

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Maximiliano Pullaro impulsa Provincias Unidas como sello electoral.

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

El presidente Javier Milei rechazó el proyecto impulsado por los gobernadores para coparticipar los ATN. 

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Frigerio, Cornejo y Zdero, los tres gobernadores más cercanos a Milei que inauguraron la mesa federal en Casa Rosada. 

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

La Secretaría de Salud Pública comenzó una vigilancia activa para detectar caso de influenza B. En el invierno dominó la gripe A. Qué cuidados hay que tener

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas
El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital
Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos