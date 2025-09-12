Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu La colisión se produjo alrededor de las 5.30. La mujer que circulaba en el vehículo pequeño sufrió heridas que no revestían gravedad, pero fue trasladada al Hospital Carrasco. 12 de septiembre 2025 · 08:04hs

Foto: Lucas Veraldi. Viernes accidentado. Fuerte choque en Mendoza y Avellaneda entre una moto y un patrullero.

Una mujer que conducía una moto sufrió heridas de consideración al chocar este viernes a la mañana contra un patrullero. La colisión se produjo a las 5.30, en Avellaneda y Mendoza, en pleno barrio Echesortu. De acuerdo con las primeras informaciones, la moto circulaba por Mendoza y al cruzar Avellaneda fue impactada por un móvil policial que iban por Avellaneda hacia el sur.

Según los datos obtenidos por móvil de LT8, en el momento de producirse el siniestro vial los semáforos estaban en funcionamiento intermitente. Como consecuencia del choque, la mujer que iba en la moto sufrió heridas que no eran de gravedad, pero fue trasladada al Hospital Carrasco para una mejor atención.

El tránsito estaba cortado por Mendoza a la altura de Río de Janeiro. Los únicos vehículos que podían circular por Mendoza eran los colectivos del transporte urbano de pasajeros. La circulación de vehículos se vio complicada en un horario pico ya que a pocos metros de ese lugar se encuentra una escuela que, además, esta mañana tenía un contingente de chicos a punto de partir de viaje de estudios con un colectivo estacionado en el lugar. Toda esa situación hacía más compleja la circulación.