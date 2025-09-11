Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros Los productos, que podrían contener formol, se comercializaban a través de plataformas en línea sin registros 11 de septiembre 2025 · 16:10hs

Distintos productos para el cabello fueron considerados ilegales por Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta libre y distribución en todo el territorio nacional de productos cosméticos destinados al cuidado del cabello.

Según informó el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de Anmat, los productos no se encuentran registrados en la base de datos oficial, lo que impide conocer sus condiciones de elaboración y su nivel de seguridad. En consecuencia, fueron considerados ilegales.

La comercialización de estos productos sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población, en cuanto pueden contener formol (formaldehído) como activo alisante, un compuesto químico caracterizado por su toxicidad.

En tanto Anmat no conoce sus condiciones de elaboración, no puede garantizar la seguridad de los usuarios que utilicen estos productos, por lo que ha decidido prohibirlos. Asimismo, recomienda a la población no utilizarlos en ningún caso.

Los productos para el cabello prohibidos por Anmat Los productos prohibidos por Anmat corresponden a la marca "Vieless" y fueron considerados ilegales por carecer de inscripción sanitaria y representar un potencial riesgo para la salud. Estos son: Alisado Agile Extreme

Alisado Inteligente Frutal

London Botox - Wise Fórmula

Alisado Inteligente Cítrico

Queratin Shock Bifaz

Alisado Molecular

Alisado Marroquino