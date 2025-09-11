Veto al financiamiento universitario: "Teníamos la esperanza de que el gobierno recapacitara"

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, anticipó este mediodía que realizarán una nueva marcha federal el día que se trate el veto de Milei

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, contra el veto de Milei.

Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario , rectores, estudiantes, docentes y no docentes se preparan para una nueva marcha federal, para el día que el Congreso trate el decreto presidencial.

"Estamos muy preocupados por la situación que atravesamos y teníamos de la esperanza que (el gobierno) pudiera recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable", dijo el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en la conferencia de prensa que se realizó este mediodía en junto al rector de la UBA Ricardo Gelpi y al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa.

La rueda de prensa se convocó luego de que el presidente Javier Milei decidiera vetar la ley de financiamiento universitario , destinada a garantizar fondos para las casas de altos estudios y recomponer los salarios de personal docente y no docente .

El veto a la ley 27.795 se publicó este miércoles por la noche en el Boletín Oficial. En los considerandos del veto, el gobierno sostiene que "el proyecto de ley, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesaria". La iniciativa fue aprobada en Diputados a principios de agosto por amplia mayoría, tanto en Diputados como en el Senado.

Embed - Conferencia de prensa tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Para Bartolacci, quien además es vicepresidente del CIN, el presidente "tenía la posibilidad de corregir errores y promulgar la ley". Y destacó que la norma implica una inversión del 0.14 por ciento del PBI, por lo que "sin comprometer fiscalmente a nuestro Estado, garantizaba las condiciones mínimas e indispensables para llegar a fin de año con normalidad"

Tal como lo habían anticipado, docentes, no docentes, rectores y estudiantes convocaron a una marcha federal universitaria al Congreso Nacional el día que se trata el veto presidencial, que será el miércoles 17 o el miércoles 24 de septiembre.

Mientras tanto, este viernes 12 docentes y no docentes realizarán un paro nacional en rechazo al veto presidencial.