Roly Santacroce firmó un convenio histórico que le dará agua potable al oeste de Funes

La obra comprende la construcción de perforaciones, cisterna, estación de bombeo, acueductos de impulsión y obras complementarias.

Santacroce, Enrico y Ghilotti durante la firma del convenio que beneficiará a un amplio sector de Funes

La Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas , firmó junto a Aguas Santafesinas S.A . (ASSA) y la Municipalidad de Funes , un convenio para la ejecución del Centro de Distribución Oeste (CDO) , una obra clave que permitirá ampliar la cobertura y mejorar el servicio de agua potable en el sector oeste de esa ciudad. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico , la presidenta de ASSA Renata Ghilotti y el intendente de Funes Roly Santacroce , junto al secretario de Obras Públicas municipal Arq. Maximiliano Héctor García.

“Es un día muy, pero muy feliz. Estuvimos décadas esperando este momento. Le agradezco muchísimo al gobernador . Gracias a este convenio toda la zona oeste va a tener agua potable”, expresó el intendente de Funes, Roly Santacroce.

La obra comprende la construcción de perforaciones, cisterna, estación de bombeo, acueductos de impulsión y obras complementarias, según el proyecto técnico elaborado por la Municipalidad y aprobado por ASSA. Una vez finalizados los trabajos, las nuevas instalaciones se integrarán al sistema de distribución de agua potable operado por Aguas Santafesinas.

Los barrios beneficiados por esta obra serán, en principio, Zona 8, Zona 9, Cantegril, Don Mateo, Funes Town, La Finca II, Atardeceres y La Guillermina. Es decir, más de 20.000 vecinos tendrán agua potable.

El costo estimado del proyecto es de $3.800 millones, de los cuales la Provincia aportará $1.00 millones para la licitación, ejecución y finalización de las obras, mientras desarrolladores de la zona, junto a la Municipalidad asumirán el monto restante.

El Gobierno de Roly Santacroce será el responsable de licitar, contratar, ejecutar y supervisar la construcción del nuevo Centro de Distribución Oeste, mientras que Assa y la Secretaría de Aguas y Saneamiento brindarán asistencia técnica durante todo el proceso.

Una vez recibida y habilitada la obra, ASSA incorporará el Centro de Distribución Oeste a su red y se hará cargo de su operación y mantenimiento, garantizando la prestación del servicio en el área beneficiada.