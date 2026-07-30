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Central: cómo está Coronel tras la lesión que lo obligó a salir frente a Racing

El lateral derecho canalla sufrió un golpe a la altura de la rodilla. Evolucionó bien, pero ante la mínima molestia podría ser preservado

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

30 de julio 2026 · 14:12hs
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Emanuel Coronel tuvo que dejar la cancha en el entretiempo en el empate de Central ante Raacing.

Leonardo Vincenti / La Capital

Emanuel Coronel tuvo que dejar la cancha en el entretiempo en el empate de Central ante Raacing.

El empate ante Racing en el Gigante dejó a Central con ganas de sumar su primer triunfo en el torneo Clausura, pero también la salida prematura de Emanuel Coronel, uno de los titulares del equipo. ¿Cómo está el lateral derecho de cara al choque ante River? En principio no tendría problemas para estar a disposición del entrenador.

En medio del partido sorprendió la ausencia de Coronel para jugar el segundo tiempo. Es que el defensor fue reemplazado en el entretiempo. Cuando el equipo volvió al campo de juego, quien estaba listo para ingresar en su lugar era Facundo Mallo.

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En ese primer tiempo en el que Coronel había tenido una buena actuación colaborando también en la ofensiva, sufrió un golpe que lo dejó un rato tendido en el piso, por lo que tuvieron que ingresar los médicos para atenderlo. Después de eso permaneció (según lo establece el nuevo reglamento) un minuto fuera de la cancha.

Lo cierto es que después de eso continuó jugando, pero con bastante dolor, de allí la decisión del cuerpo técnico de sacarlo.

Coronel sufrió un golpe en el vasto interno, pero podría estar en el equipo de Central el domingo ante River.

Coronel sufrió un golpe en el vasto interno, pero podría estar en el equipo de Central el domingo ante River.

El golpe que sufrió Coronel

Coronel sufrió un golpe en el vasto interno, casi a la altura de la rodilla, lo que le provocó dolor y le generó un hematoma, según indicaron allegados al cuerpo técnico.

No obstante, ya al día siguiente del partido el cuadro fue mejorando y ese hematoma que se le había formado había empezado el proceso de desinflamación.

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Esto es lo que hace suponer que el lateral derecho no tendría problemas de jugar el domingo en el Monumental frente a River, siempre que Almirón así lo disponga.

El que tiene una molestia, no juega

Está claro también que ante la mínima duda el cuerpo técnico tomará todos los recaudos que sean necesarios, ya que la idea es no arriesgar a nadie que tenga alguna molestia, por mínima que sea, debido a la proximidad del encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Corinthians. Ese encuentro está previsto para el jueves 13 de agosto, en el Gigante de Arroyito.

>>Leer más: Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Lo cierto es que, más allá del dolor en medio del partido y del impedimento para seguir en cancha, Coronel fue mejorando con el correr de los días y para el domingo estaría en condiciones de ser tenido en cuenta por el técnico canalla.

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