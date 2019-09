Apenas terminó el partido que terminó en empate por 1 a 1 entre Central y Colón en el estadio Brigadier López, el primero en tomar la figura del canalla Fabián Rinaudo, que primero hizo autocrítica y luego valoró el cambio de actitud del equipo auriazul en el segundo tiempo.

El mediocampista canalla dijo que en el primer tiempo estuvieron un "poco imprecisos" y se refirió al estado del campo de juego. "No es excusa, pero venimos de cambiar de hábitos, de acostumbrarnos a cancha mojada y resulta que nos encontramos con cancha seca, nos complicó un poquito".

"En el plan de juego no estuvimos finos, no lo pudimos cambiar desde adentro, no pudimos hacer una buena lectura", analizó sobre la primera etapa.

"Después de lo que hablamos en entretiempo, corregimos y modificamos algunas cuestiones y creo que hicimos un gran segundo tiempo", precisó.

Sobre el clásico que se jugará en la próxima fecha, en quince días, Rinaudo aseguró: "Desde el día que firmás te hacen saber que el clásico es un partido aparte, que se festeja como un campeonato, son dos semanas muy especiales, agradecido de poder jugarlo. Será duro como todo clásico, pero esperemos que no pase a mayores como ya ha sucedido", cerró.