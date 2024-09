Riestra: del debut de un chico ante Newell's al fichaje de un streamer santafesino

Riestra tiene un manejo particular, diferente a lo que pregonan los que conducen la AFA y que pugnan por vencer la idea del Gobierno nacional de imponer la chance de que los socios tengan la opción de elegir entre las condiciones actuales y las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El club es presidido por Fernando Salorio, un exjugador del club, aunque bajo la supervisión del exabogado de Diego Maradona y dueño de la bebida energizante Speed. Y precisamente en los últimos días trascendió que la entidad inscribió al streamer Spreen como jugador para la Liga Profesional.

Spreen, de 23 años, fue inscripto por el Malevo para disputar el torneo a comienzos del presente año, aunque la noticia recién trascendió en los últimos días al aparecer su imagen en una figurita. Ante la enorme repercusión que esto generó, el santafesino -que además es auspiciante de la camiseta de Colón, club del cual es hincha- expresó: "Quiero darle la alegría a mi viejo de debutar en primera. No pagué, si alguno pregunta. Yo quiero tener mi carta en el Fifa. Estoy luchando para eso”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TndenciaStream/status/1836804073598689790&partner=&hide_thread=false "Spreen"



Porque aparece en el Álbum de Figuritas de Futbol Argentino 2024 como delantero. pic.twitter.com/gAvHjz1Ex1 — Tendencias Stream (@TndenciaStream) September 19, 2024

El streamer también sostuvo que “esto estaba desde febrero, pero ahora se dieron cuenta porque salieron las figuritas. Por las dudas, antes que se lo tomen a mal, a mí me dieron la oportunidad y yo la aproveché, cualquier persona lo haría, no voy a desaprovecharla”. Una frase que deja en claro el movimiento de marketing y negocio de por medio que ideó Riestra. Ahora sólo habrá que esperar si lo hará debutar o quedará en que sólo fue inscripto por alguna razón particular.

El movimiento mediático

Deportivo Riestra no es la primera vez que realiza movimientos con el fin de llamar la atención, apostar al marketing y hacer su negocio. En mayo del corriente año generó una atención mediática nacional e internacional cuando el entrenador Cristian Fabbiani hizo debutar a un joven jugador de apenas 14 años.

Todo sucedió en el encuentro que el Malevo disputó ante Newell's por la Copa Argentina. Ese día, el 16 de mayo, el Ogro mandó a la cancha en los últimos minutos del partido a Mateo Apolonio y de esa forma el club ingresó en la historia al hacerlo debutar en primera división, superando a Diego Maradona y el Kun Agüero.

>>Leer más: La historia del pibe de 14 años que jugó ante Newells y marcó un récord

“Lo que se dio fue primero que nosotros a la Copa Argentina la íbamos a usar como un entrenamiento. Hicimos un scouting porque podíamos llevar de la tercera y de inferiores a jugar ese partido. Y se dio lo de Mateo”, explicó el Ogro, aunque las palabras no convencieron demasiado y quedó sobrevolando de la idea del show mediático.

Embed - Mateo Apolonio se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar en primera

El joven futbolista entró en el segundo tiempo ante la Lepra, estuvo doce minutos en juego y ni siquiera logró tomar contacto con la pelota, dejando una sensación de haber sido utilizado por el DT y el club para ser noticia y quedar en la historia. Algo que lo logró, pero sin pensar en Apolonio que a partir de ahí nunca más apareció en escena en el plantel de primera.

>>Leer más: Newell's: el Gallego Méndez concentró al "doble" de Lionel Messi

Méndez quiso dejar su sello

Por estos lares, en Newell's Sebastián Méndez hizo debutar a Valentino Acuña, una de las promesas del club y que seguramente va a tener continuidad con Ricardo Lunari. Más allá de las diferencias con el chico de Riestra, lo cierto es que Acuña parece estar en condiciones de permanecer en primera, aunque el exentrenador lo mandó a la cancha, lo hizo debutar y en un futuro si su carrera prospera quedará en la historia que debutó de la mano de Méndez.