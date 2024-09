Ricardo Lunari: "Dios dijo: vamos a regalarle un triunfo a Newell's"

"Acá hubo una sola cosa que fue lo más importante, que era ganar. Fue un lindo regalo de los jugadores a la gente", dijo el DT. Y fiel al humor que siempre lo caracterizó, apuntó que "les dije a los que me rodeaban que no repitan nada por la TV porque nos empataban".

Lunari expresó que "los jugadores sacaron una situación complicada y Dios dijo: vamos a regalarle a Newell's esta victoria. Estuvimos precisos en el gol de Saúl y poco más. Sabia que íbamos a tener que sufrir. Y valoro mucho cortar esta racha interminable".

Respecto a los juveniles a los que les dio cabida, y que fueron la verdadera mano que se vio de él en su debut, Lunari destacó que "Silvetti es un joven que juega como los futbolistas viejos. Parece un jugador de primera de hace años. Siempre lo hizo, es lo mismo para él jugar en sexta como en primera. Puso mucha fortaleza y el cambio lo aguantamos hasta el final porque iban ochenta minutos y seguía corriendo".

Y sobre Valentino Acuña, "la diferencia fue la posición en el campo y no tuvimos mucho la pelota. El, como Ever (Banega), si no tienen la pelota no se lucen. Fue un partido difícil para él, pero tiene muchas condiciones. Y Tomas Pérez cuando entró hizo un muy buen partido también".

Buscar los minutos después del gol

"Somos conscientes de que fue un primer paso, vital para lo anímico sobre todo. Ahora hay que seguir mejorando y debemos parecernos a los minutos que siguieron al gol, donde nos soltamos", graficó el técnico.

Y sostuvo que "para mí fue penal a Ramírez y la bronca que nos hubiera dado si daban el penal a Tigre. Es que hubo una mano previa que no revisaron", explicó.

Lunari cerró con entusiasmo: "La misma alegría que se llevó el público, me la llevé yo. En tres días solo pude elegir y no cambiar demasiado. Debemos irnos contentos".