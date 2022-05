Ricardo Carloni aclaró que en Central "aún no se habló de rescindirle el contrato a nadie"

La continuidad de Emiliano Vecchio es uno de los temas que quedó flotando en el mundo de Central . Los intensos rumores de que Leandro Somoza no lo tendrá en cuenta es algo que suena con intensidad y en las últimas horas surgió la versión de que la comisión directiva le había comunicado que le rescindiría el contrato , algo que fue negado por el vicepresidente, Ricardo Carloni, en diálogo con La Capital . "No hablamos de rescindirle el contrato ni a Vecchio ni a ningún jugador porque estamos pensando en el partido por la Copa Argentina", aclaró el directivo.

"Hay rumores como siempre, pero quedamos con el entrenador de sentarnos a hablar el sábado y analizar lo que se hará. Hasta ese día no hay nada porque pensamos en el encuentro de mañana (ante Sol de Mayo)", insistió el directivo echando por tierra que se le haya informado al jugador el fin del vínculo con la entidad más allá de que todos los caminos conducen a que no continuaría en la entidad.

"Nadie está por encima de Central. Después veremos a quiénes se les da de baja", agregó Carloni, quien dijo que tanto él como el presidente y el mánager son los que informan sobre este tipo de decisiones y hasta ahora "no se decidió nada porque la mente está puesta en el partido y recién el sábado se resolverán varios temas". Entre ellos los refuerzos y los jugadores que dejarán de vestir la camiseta auriazul.

Lo cierto es que la continuidad de Vecchio es una de las incógnitas principales en el mundo canalla, sobre todo por las medidas que había adoptado el entrenador en el inicio de su ciclo -con reacondicionamiento físico de por medio- y porque no lo tuvo demasiado en cuenta. Todo esto no hace otra cosa que alentar la chance de que no siga, aunque "aún no hubo ninguna decisión. Recién el sábado se hablará de estos temas", aclaró Carloni.

Vecchio tuvo escaso rodaje, no logró seducir a Somoza y esto es un indicativo de que su permanencia en la entidad es más que complicada, pero más allá de las intensas versiones hasta ahora falta la voz oficial del club informando qué pasará con el "10" canalla.

Días atrás el jugador se refirió sobre su continuidad en la entidad y dejó en claro su idea, "Tengo un año y medio más de contrato y pienso quedarme mucho tiempo en Central independientemente de los resultados. Siempre pongo la cara y la voy a seguir poniendo hasta el día que no juegue más", disparó Vecchio.