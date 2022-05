Emiliano Vecchio: "Tengo mucho tiempo en el club y me voy a quedar"

“Quiero estar lo mejor posible para que cuando el técnico lo disponga pueda contar conmigo”, fueron sus primeras palabras en el contacto con la prensa. Cuando lo consultaron sobre los tuits que puso la cuenta oficial de Central luego de que no viajó a Mar del Plata para jugar ante Aldosivi, Vecchio dijo: “No tengo mucho para decir. En este tiempo no hablé y me dediqué a trabajar. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace y dice. Siempre fui profesional y me brindo al máximo. Cuando llegó Leandro (por Somoza) propuso un método de trabajo y lo acepté sin problemas priorizando siempre a Central”. Y agregó: “No me fijo de donde salen los rumores. Tengo un año y medio más de contrato y pienso quedarme mucho tiempo en Central independientemente de los resultados. Siempre pongo la cara y la voy a seguir poniendo hasta el día que no juegue más. Mi objetivo es terminar lo mejor posible ante Estudiantes y despedir a Marco Ruben como se merece porque es un ídolo y un amigo”.