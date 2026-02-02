Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Luciano Ambrogi se metió en el cuadro principal

Habrá otro tenista local en el Quini 6 Rosario Challenger en el Jockey Club. Luciano Ambrogi lo hizo con una gran victoria y se suma a Renzo Olivo

Renzo Olivo era el único rosarino que hasta este lunes figuraba en el cuadro principal del Quini 6 Rosario Challenge r. Ahora tiene compañía: Luciano Ambrogi . El jugador de la Federación Santafesina logró su ingreso tras superar a Lucio Ratti por 7/5 y 6/4, en uno de los seis partidos que restaban de la clasificación.

La cancha 1 quedó chica para ver al pupilo de Luli Mancini y Fabián Blengino en acción. “ Me dio mucha motivación ver toda esa gente alentándome. Tengo una familia, amigos y una novia maravillosa que me acompañan muchísimo y verlos en las tribunas fue algo muy fuerte", dijo.

"Aparte jugar en Rosario y más en Jockey, es muy especial. Si bien yo arranque en Provincial, en Jockey me becaron y estuve desde 2014 hasta principios de 2025. Siempre me trataron de la mejor forma y poder jugar este torneo acá, donde me crié jugando, me encanta”, destacó Ambrogi, que terminó con calambres, ante la intensidad del duelo ante Ratti.

Los que también sellaron su pase para completar el main draw del certamen que se disputará hasta el 8 de febrero y que otorga 125 puntos de ATP para el campeón, fueron Estévez, La Serna, Justo, Casanova y el brasileño Marcondes.

Juan Estévez venció a Carlos María Zárate (el vencedor de Tomás Re) por 6/1 y 6/3; Juan Manuel La Serna al brasileño Bruno Fernández 6/2 y 7/5; Igor Marcondes a Valerio Avolan 6/3 y 6/2, Guido Iván Justo a Ezequiel Monferrer 6/1, 4/6 y 6/2 y Hernán Casanova a Santiago De la Fuente (verdugo de Dante Pagani) por 3/6, 6/2 y 6/4.

Tras el sorteo y con poco tiempo de recuperación, Ambrogi enfrentará en ronda de 32 a Santiago Rodríguez Taverna; Estévez al italiano Andrea Pellegrino, La Serna al rosarino Renzo Olivo, Marcondes a Facundo Díaz Acosta, Casanova al jugador de China Taipei Chun Hin Tseng y Justo al último campeón, Camilo Ugo Carabelli.

Los chicos con el campeón y Renzo Olivo

Cuando la tarde empezaba a caer en Fisherton y antes de que empiece el cuadro principal, en la cancha 1 se llevó a cabo el Kids Day, evento en el que más de 90 chicos entre 5 y 10 años pertenecientes a 14 escuelitas de la Federación Santafesina de Tenis (FST) pelotearon con Camilo Ugo Carabelli o Renzo Olivo, por ejemplo, dándole un marco de color único a lo que ya es una verdadera fiesta del tenis. El año pasado, si bien estaba previsto, no se realizó debido a las altas temperaturas que reinaron por esos días, motivo por el cual decidieron cancelarlo.

Tras cartón volvió la competencia. En el estadio, Alex Barrena cayó ante Juan Bautista Torres 6/3 y 6/1 y al cierre de esta edición jugaban Román Andrés Burruchaga y Lautaro Midón, mientras que el primer partido del torneo de dobles entre Franco Agamenone-Santiago Rodríguez Taverna v. Bruno Fernandez-Carlos María Zarate le bajó el telón a la actividad del lunes.

Otra meta de la organización: el carbono neutro

La organización calculará las emisiones provenientes del consumo de energía del evento, los residuos generados, el alojamiento de jugadores y personal de trabajo y también sus traslados, incluidos los del público. Torneos compensará la huella de carbono del evento a través de un acuerdo con la empresa Genneia.

El evento también se suma a la campaña de la Fundación Ineco “Démosle pelota al autismo”, la cual promueve la recolección de pelotas de tenis en desuso que serán donadas a escuelas públicas. Las pelotas, colocadas en las patas de mesas y sillas, logran reducir el ruido que se genera al arrastrarlas, lo que permite construir aulas más inclusivas para niños y niñas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo. Dentro del predio hay un punto de recolección en el stand de Dunlop.