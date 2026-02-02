La Capital | Ovación | Quini 6

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Luciano Ambrogi se metió en el cuadro principal

Habrá otro tenista local en el Quini 6 Rosario Challenger en el Jockey Club. Luciano Ambrogi lo hizo con una gran victoria y se suma a Renzo Olivo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

2 de febrero 2026 · 21:46hs
Luciano Ambrogi tuvo otra destacada actuación en la qualy del Quini 6 Rosario Challenger en el jockey Club de Rosario.

ROSARIO CHALLENGER

Luciano Ambrogi tuvo otra destacada actuación en la qualy del Quini 6 Rosario Challenger en el jockey Club de Rosario.

Renzo Olivo era el único rosarino que hasta este lunes figuraba en el cuadro principal del Quini 6 Rosario Challenger. Ahora tiene compañía: Luciano Ambrogi. El jugador de la Federación Santafesina logró su ingreso tras superar a Lucio Ratti por 7/5 y 6/4, en uno de los seis partidos que restaban de la clasificación.

La cancha 1 quedó chica para ver al pupilo de Luli Mancini y Fabián Blengino en acción. “Me dio mucha motivación ver toda esa gente alentándome. Tengo una familia, amigos y una novia maravillosa que me acompañan muchísimo y verlos en las tribunas fue algo muy fuerte", dijo.

"Aparte jugar en Rosario y más en Jockey, es muy especial. Si bien yo arranque en Provincial, en Jockey me becaron y estuve desde 2014 hasta principios de 2025. Siempre me trataron de la mejor forma y poder jugar este torneo acá, donde me crié jugando, me encanta”, destacó Ambrogi, que terminó con calambres, ante la intensidad del duelo ante Ratti.

El final de la qualy del Rosario Challenger

Los que también sellaron su pase para completar el main draw del certamen que se disputará hasta el 8 de febrero y que otorga 125 puntos de ATP para el campeón, fueron Estévez, La Serna, Justo, Casanova y el brasileño Marcondes.

>>Leer más: Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Juan Estévez venció a Carlos María Zárate (el vencedor de Tomás Re) por 6/1 y 6/3; Juan Manuel La Serna al brasileño Bruno Fernández 6/2 y 7/5; Igor Marcondes a Valerio Avolan 6/3 y 6/2, Guido Iván Justo a Ezequiel Monferrer 6/1, 4/6 y 6/2 y Hernán Casanova a Santiago De la Fuente (verdugo de Dante Pagani) por 3/6, 6/2 y 6/4.

Tras el sorteo y con poco tiempo de recuperación, Ambrogi enfrentará en ronda de 32 a Santiago Rodríguez Taverna; Estévez al italiano Andrea Pellegrino, La Serna al rosarino Renzo Olivo, Marcondes a Facundo Díaz Acosta, Casanova al jugador de China Taipei Chun Hin Tseng y Justo al último campeón, Camilo Ugo Carabelli.

Los chicos con el campeón y Renzo Olivo

Cuando la tarde empezaba a caer en Fisherton y antes de que empiece el cuadro principal, en la cancha 1 se llevó a cabo el Kids Day, evento en el que más de 90 chicos entre 5 y 10 años pertenecientes a 14 escuelitas de la Federación Santafesina de Tenis (FST) pelotearon con Camilo Ugo Carabelli o Renzo Olivo, por ejemplo, dándole un marco de color único a lo que ya es una verdadera fiesta del tenis. El año pasado, si bien estaba previsto, no se realizó debido a las altas temperaturas que reinaron por esos días, motivo por el cual decidieron cancelarlo.

Tras cartón volvió la competencia. En el estadio, Alex Barrena cayó ante Juan Bautista Torres 6/3 y 6/1 y al cierre de esta edición jugaban Román Andrés Burruchaga y Lautaro Midón, mientras que el primer partido del torneo de dobles entre Franco Agamenone-Santiago Rodríguez Taverna v. Bruno Fernandez-Carlos María Zarate le bajó el telón a la actividad del lunes.

>>Leer más: Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Otra meta de la organización: el carbono neutro

La organización calculará las emisiones provenientes del consumo de energía del evento, los residuos generados, el alojamiento de jugadores y personal de trabajo y también sus traslados, incluidos los del público. Torneos compensará la huella de carbono del evento a través de un acuerdo con la empresa Genneia.

El evento también se suma a la campaña de la Fundación Ineco “Démosle pelota al autismo”, la cual promueve la recolección de pelotas de tenis en desuso que serán donadas a escuelas públicas. Las pelotas, colocadas en las patas de mesas y sillas, logran reducir el ruido que se genera al arrastrarlas, lo que permite construir aulas más inclusivas para niños y niñas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo. Dentro del predio hay un punto de recolección en el stand de Dunlop.

Noticias relacionadas
quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del siempre sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

El tenista local Luciano Ambrogi quiere un lugar en el Rosario Challenger. 

Rosario Challenger: tres tenistas de la región van por el cuadro principal

un apostador de la provincia de santa fe gano casi $150 millones en el quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Resultados del Quini 6 del día domingo 25 de enero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Lo último

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Carlos Agustín "Polli" Tévez tenía pedido de captura desde agosto. Quedó en prisión preventiva por cometer amenazas, robos y actos violentos para una asociación ilícita

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla
Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques
Ovación

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
La Ciudad

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9
Policiales

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Ovación
Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

Policiales
Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

La Ciudad
Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria
La Ciudad

Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Crecieron 21 % los pedidos de intervención por niñez en Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Crecieron 21 % los pedidos de intervención por niñez en Rosario

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor
Ovación

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Newells: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano
Ovación

El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas
Información General

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe