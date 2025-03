Qué tuvo Central para hacer un buen negocio al final ante River en el Monumental

No será gol. Enzo Copetti enfrenta a Armani y la tira afuera, ya en adicional. Pudo ser el triunfo de Central sobre River.

El equipo de Holan dio una muestra de carácter frente a un equipo que no las tiene todas consigo, pero que es siempre peligroso. Entretenido y virtuoso 2-2 del equipo de Holan, para seguir metido ahí arriba en las posiciones. Segundo.

En los primeros movimientos se vio ya que River no estaba fino, y a Central atento para presionar y morder. En la primera corrida Duarte le generó un dolor de cabeza a Pezzella y en la segunda la peleó hasta que ganó un córner. Centro de Malcorra, Ferreira se anticipó a todos en el primer palo y la puso en el segundo. Imposible para Armani. Golpazo de Central en el arranque, para intentar jugarlo desde la calma.

Lo hizo durante algunos minutos, pero entró en la impotencia de no poder alejar de su arco a un River que no coordinaba pero era más agresivo. Un tiro libre de Mastantuono estuvo cerca y en la siguiente el tiro libre llegó desde la izquierda: cabezazo de Martínez Quarta para el empate que ponía al Canalla en una situación ya no tan tranquila.