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Qué es la "maldición del gato" que volvió a perseguir a Brasil tras quedar afuera del Mundial

La derrota ante Noruega reavivó una superstición nacida en Qatar 2022, cuando un jugador arrojó un gato durante una conferencia. Qué es la teoría de la Fórmula 1

6 de julio 2026 · 09:58hs
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Hexa

Hexa, el gato que desató la superstición sobre Brasil

La sorpresiva eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 no solo generó una fuerte autocrítica futbolística. También reavivó una de las supersticiones más comentadas entre los hinchas brasileños: la llamada "maldición del gato", una teoría que nació durante el Mundial de Qatar 2022 y que volvió a hacerse viral en las redes sociales tras la nueva frustración de la Canarinha.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti perdió 2 a 1 en Nueva York con un doblete de Erling Haaland y quedó eliminado antes de los cuartos de final, una instancia que no logra superar desde hace más de una década.

El origen de la "maldición del gato"

La historia comenzó el 7 de diciembre de 2022, en la previa del partido entre Brasil y Croacia por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Durante una conferencia de prensa de Vinícius Júnior, un gato callejero saltó sobre la mesa donde se realizaba la atención a los medios.

>> Leer más: Batacazo histórico: Noruega eliminó a Brasil con un doblete del gigante Haaland

La situación parecía una anécdota hasta que Vinicius Rodrigues, jefe de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tomó al animal del lomo y lo arrojó al piso para retirarlo del lugar.

Las imágenes recorrieron el mundo y generaron una fuerte polémica, especialmente en Qatar, donde los gatos tienen un profundo significado cultural y religioso y son considerados animales especialmente respetados en la tradición islámica. Poco después, Brasil quedó eliminado por Croacia en la definición por penales.

El gato "Hexa" y la denuncia contra la CBF

Tras la repercusión internacional, la Confederación Brasileña intentó bajar la tensión anunciando que adoptaría al felino. Los propios jugadores lo bautizaron "Hexa", en referencia al sexto título mundial que Brasil persigue desde 2002. Sin embargo, la decisión no alcanzó para apagar la polémica.

El Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil denunció a la CBF por presunto maltrato animal y reclamó una indemnización de 200.000 dólares, al considerar que el animal no había recibido un trato digno.

Después del Mundial, la Confederación no volvió a pronunciarse públicamente sobre el episodio.

La eliminación ante Noruega volvió a encender la teoría

La derrota de este domingo hizo que el episodio del gato reapareciera masivamente en las redes sociales.

Muchos hinchas asociaron aquella escena con la seguidilla de frustraciones que atravesó Brasil desde entonces.

La racha incluye la eliminación ante Croacia en Qatar 2022, una campaña irregular en las Eliminatorias, la caída frente a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2024 y ahora la eliminación en octavos del Mundial 2026.

Aunque se trata de una simple superstición sin fundamento deportivo, la teoría volvió a instalarse entre los fanáticos brasileños.

También reflotó la "maldición de la Fórmula 1"

La caída ante Noruega también dio lugar a otra curiosa coincidencia. El partido se disputó el mismo día en que se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, algo que no ocurría desde hacía 28 años.

La coincidencia recordó inmediatamente al 12 de julio de 1998, cuando Brasil perdió la final del Mundial frente a Francia por 3 a 0 mientras Michael Schumacher ganaba en Silverstone.

>> Leer más: Egipto, un rival que ganó poco en lo que va del Mundial, pero está invicto

Además, Noruega volvió a convertirse en un rival maldito para la Canarinha. Con la victoria de este domingo, Brasil continúa sin poder vencer a los europeos en toda su historia: acumula dos empates y tres derrotas en enfrentamientos oficiales e internacionales.

La eliminación también prolongó otra sequía. Desde el Mundial de 2014, la selección brasileña no consigue superar los cuartos de final de una Copa del Mundo y ya suma tres frustraciones consecutivas en instancias decisivas.

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