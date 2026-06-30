Noruega dejó atrás a un rival difícil, pasó de ronda y ahora será rival de Brasil en octavos

El equipo de Erling Haaland venció por 2 a 1 a Costa de Marfil. El delantero del Manchester City marcó un gol y ya tiene cinco en el Mundial

Erling Haaland hizo uno de los goles de Noruega y ya acumula cinco en lo que va del Mundial.

Noruega está en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo del norte de Europa venció por 2 a 1 a Costa de Marfil en un partido muy parejo y se convirtió en el primer europeo en clasificarse a esa instancia. En la siguiente fase jugará nada menos que contra Brasil, que viene de eliminar a Japón.

Los vikingos venían de perder 4 a 1 contra Francia, aunque afrontaron el partido contra uno de los grandes candidatos al título con un equipo enteramente de juygadores suplentes (Haaland, por ejemplo, ni siquiera ingresó). Fue segundo en su grupo y eso lo mandó a la llave contra los africanos.

El partido fue muy equilibrado. Noruega se puso en ventaja a los 39 minutos del primer tiempo con un golazo de Antonio Musa.

El equipo africano llegó al empate a los 74 minutos con otro gran gol, en este caso de Amad Diallo, pero los europeos volvieron a ponerse el frente en el marcador a través de Haaland, su temible goleador, a los 86 minutos.

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Una atajada que valió como un gol para Noruega

En el último minuto del tiempo adicionado, el arquero noruego Orjan Nylan sacó un tiro libre que iba al ángulo y hubiese significado el empate de Costa de Marfil para forzar la prórroga. Los vikingos lo celebraron como un gol

Lo de Haaland es estratosférico. El delantero del Manchester City convirtió goles en sus últimos 13 partidos oficiales con Noruega, 25 en total. Acumula 60 goles en 53 partidos con su selección y suma 14 en sus últimos cuatro cotejos en Copas del Mundo, en todas las categorías.