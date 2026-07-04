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Egipto, un rival que ganó poco en lo que va del Mundial, pero está invicto

Argentina enfrentará a un equipo que tiene como abanderado a Salah, en un Atlanta Stadium donde el calor no será un problema

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

4 de julio 2026 · 18:43hs
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Salah

AP

Salah, la máxima figura de Egipto, saluda a los jugadores de Australia tras la clasificación a los octavos de final.

Sorteado el primer partido de corte eliminatorio ante Cabo Verde, Argentina puso la cabeza en el que será el rival de octavos de final. Se viene otro africano: Egipto. El partido se disputará el próximo martes, a las 13, en una Atlanta que tiene una hora menos, por lo que será en pleno mediodía estadounidense, aunque con una salvedad, en un Atlanta Stadium techado y con climatización, lo que hará que el calor no sea sofocante como en Miami.

Hasta la mañana de este sábado nadie tenía en el radar qué era de la vida futbolística de Egipto. Ahora es distinto. Hay más análisis, sobre todo de parte del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

La pregunta es con qué tipo de rival se va a encontrar Argentina y la primera afirmación que se puede hacer es que se topará contra un equipo que ganó un solo partido en lo que va del Mundial. Fue en la fase de grupos, ante Nueva Zelanda. Pero tampoco conoce la derrota.

Los otros terminaron en empate

En los restantes partidos de ese Grupo G fueron empates 1-1: en el debut ante Bélgica y por la tercera fecha, frente a Irán. Con cinco puntos le alcanzó para clasificar en el segundo puesto (por diferencia de gol), detrás de Bélgica. Tiene como esquema base el 4-2-3-1.

>>Leer más: Messi, el 10 que lleva convertidos goles en diez de los últimos 11 partidos de Argentina en Mundiales

Argentina exhibió problemas físicos ante Cabo Verde en un partido que se extendió al suplementario y es algo de lo que Scaloni deberá tomar nota, pero al rival del martes le pasó lo mismo. Viene de jugar 120 minutos contra Australia, equipo al que eliminó por la vía de los penales.

Los futbolistas de Egipto celebran el gol con los que los africanos igualaron ante Australia, en los 16avos de final.

Los futbolistas de Egipto celebran el gol con los que los africanos igualaron ante Australia, en los 16avos de final.

Más juego que físico

Y el hecho de que se haga referencia a la cuestión física tiene que ver con las características de los equipos africanos, que basan gran parte de su juego justamente en ese aspecto. No obstante, este Egipto es un equipo que en cierta forma rompe un poco los moldes del fútbol africano. Tiene, si se quiere, un tinte más europeo, basado en el juego asociado, en la tenencia del balón y no tanto en la velocidad. El último entrenador en un Mundial (en Rusia 2018) fue el argentino Héctor Cúper.

Tiene en sus filas a uno de los mejores del mundo de los últimos años: Mohamed Salah (34 años). El futbolista que militaba en Liverpool (llegó al final de su contrato) es el “distinto” que tiene este equipo dirigido por Hossam Hassan.

>>Leer más: Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia la selección sigue viva

Egipto, mejor que en Rusia 2018

Lo hecho hasta aquí mejoró lo de hace ocho años, pese a que hay una instancia más. Es que en Rusia no lo logró superar la fase de grupos. Perdió los tres partidos que disputó: ante Uruguay, Rusia y Arabia Saudita. En Italia 90 tampoco pasó a primera fase y en 1934, también en Italia, bajo el formato de eliminación directa, fue debut y despedida frente a Hungría.

El estadio de Atlanta tiene climatización, por lo que el calor no será un problema. Sí se sintió mucho en Miami.

El estadio de Atlanta tiene climatización, por lo que el calor no será un problema. Sí se sintió mucho en Miami.

De los seis goles que convirtió en este Mundial, tres los hizo en el primer tiempo, con la particularidad de que todos fueron antes de los 20 minutos. Eso puede ser un indicativo de que es un equipo que sale a buscar desde el inicio. Puede resultar beneficioso para Argentina tener enfrente un rival que apueste al golpe por golpe y no que se defienda de manera cerrada como lo hizo Cabo Verde.

En un partido largo, Argentina puede tener dificultades, pero al menos esta vez no estará presente ese calor insoportable que vivió en Miami. La climatización con la que cuenta el Atlanta Stadium puede ser un aliado. Es Salah y un buen acompañamiento en este Egipto que atravesó las eliminatorias sin derrotas, con 8 triunfos y dos empates, con 20 goles a favor y sólo 2 en contra. De cuidado, claro.

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