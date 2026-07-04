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Fiesta Casa Brava: el emblemático bar de Pichincha tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena

La cita del 8 de julio es una noche pensada para reunir a quienes frecuentan el bar y a todos los que, alguna vez, hicieron de Casa Brava parte de sus noches

4 de julio 2026 · 13:01hs
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Por primera vez desde su apertura Casa Brava saldrá de su escenario habitual

Por primera vez desde su apertura Casa Brava saldrá de su escenario habitual

Hay lugares que terminan convirtiéndose en mucho más que un bar. Para muchos rosarinos, Casa Brava es uno de ellos. Desde hace ocho años, el espacio de Pichincha se consolidó como un clásico de la noche local. Un lugar donde conviven distintas generaciones, la música en vivo forma parte de la propuesta y cada fin de semana se convierte en punto de encuentro para cientos de personas.

Ahora, por primera vez desde su apertura, esa experiencia saldrá de su escenario habitual. El próximo 8 de julio, Casa Brava realizará "La Fiesta Casa Brava" en La Segunda Seguros Arena, una propuesta que busca trasladar la identidad del bar a un espacio con capacidad para recibir a un público mucho más amplio.

Más que una producción convencional, la iniciativa nace como la gran reunión de Casa Brava. La intención es que quienes frecuentan el bar —o quienes alguna vez pasaron una noche allí— puedan reencontrarse en un mismo lugar, sin limitaciones de capacidad.

"Va a pasar más o menos lo mismo que pasa en Casa Brava, pero en un lugar más grande", resume Joaquín Arce, uno de los responsables del proyecto, al explicar el espíritu del evento.

La programación mantendrá varios de los elementos que identifican al bar: DJs, la banda residente, artistas invitados y algunas propuestas que la organización prefiere mantener en reserva. La idea, explican, es conservar el componente espontáneo que caracteriza a muchas de las noches de Casa Brava, donde la experiencia se construye tanto desde la música como desde los encuentros que se generan alrededor de ella.

Para Arce, el verdadero protagonista del evento será el público. "La idea es que la haga la misma gente que hace Casa Brava todos los días", afirma, al destacar que el crecimiento del proyecto fue posible gracias a una comunidad que durante ocho años eligió al bar como uno de los espacios de referencia de la noche rosarina.

El cambio de escala permitirá, además, que se crucen personas que habitualmente concurren distintos días de la semana y que rara vez coinciden en el bar. Esa posibilidad de reunir, por una noche, a toda la comunidad que gira alrededor de Casa Brava aparece como el eje central de una propuesta que, más que cambiar de escenario, busca ampliar una experiencia que ya tiene identidad propia.

Los tickets pueden adquirirse a través de entradaplay.com

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