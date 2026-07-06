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Ola polar: recomendaciones de gasistas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Gasistas de Rosario advierten sobre riesgos en el uso de calefacción y difunden medidas clave para prevenir intoxicaciones en los hogares

6 de julio 2026 · 08:05hs
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Frío y seguridad

Frío y seguridad, Es importante revisar los artefactos en invierno para evitar accidentes.

El frío se profundiza en la región. La Asociación de Gasistas de Rosario repite, en esta época del año, una serie de recomendaciones para prevenir incidentes por monóxido de carbono, un riesgo que aumenta con el uso intensivo de calefactores y artefactos a gas en los hogares.

Desde la entidad advirtieron que estos episodios no son accidentes fortuitos, sino situaciones evitables que responden a fallas en la instalación, el mantenimiento o el uso incorrecto de los equipos.

Qué controlar en casa

Entre las principales medidas, remarcaron la importancia de verificar el estado de todos los artefactos a gas con un profesional matriculado.

Uno de los puntos clave es la llama: debe ser siempre de color azul. Si presenta tonos amarillos o anaranjados, puede indicar una combustión deficiente y la presencia de monóxido.

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También recomendaron no obstruir las rejillas de ventilación, tanto inferiores como superiores, fundamentales para la correcta circulación del aire en los ambientes.

Calefacción segura

Otro aspecto central es el uso adecuado de los equipos de calefacción. Desde la asociación recordaron que no todos los artefactos son aptos para cualquier ambiente.

En ese sentido, insistieron en no instalar calefactores de cámara abierta en dormitorios o baños, espacios donde el riesgo de intoxicación es mayor.

Además, advirtieron sobre prácticas peligrosas que suelen repetirse en épocas de bajas temperaturas:

  • No utilizar hornos o cocinas para calefaccionar ambientes
  • No dormir con braseros encendidos en habitaciones cerradas

Instalaciones y evacuación de gases

El control de los conductos de evacuación también es clave. Los gasistas recomendaron verificar el correcto funcionamiento de chimeneas y salidas de gases, especialmente en termotanques y calefones.

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Una mala evacuación puede provocar la acumulación de gases tóxicos en el interior de la vivienda.

Prevención y responsabilidad

Desde la entidad insistieron en que la prevención depende de hábitos básicos y del control periódico de las instalaciones.

“La salud de la familia depende de las buenas prácticas”, señalaron, y recordaron que cuentan con gasistas matriculados disponibles para realizar revisiones y tareas de mantenimiento.

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