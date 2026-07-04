Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos en la región

La medida se refuerza a partir de dos brotes en el sur provincial por el consumo de productos elaborados sin los debidos controles sanitarios

Recomiendan no consumir embutidos o chacinados caseros, sin los controles sanitarios necesarios, para prevenir la triquinosis

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) intensifica los controles y medidas preventivas tras la detección de dos brotes de triquinosis vinculados al consumo de chacinados elaborados sin controles sanitarios.

La medida se refuerza a partir de la detección de dos brotes en la zona sur de la provincia, ambos vinculados al consumo de productos elaborados sin los controles sanitarios correspondientes. Uno de ellos se originó por el consumo de chacinados producidos en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

El segundo involucra a dos grupos familiares, de 10 personas, que consumieron salamines y chorizos caseros a mediados de mayo, elaborados con carne de cerdo adquirida en Ibarlucea , en el departamento Rosario.

Los síntomas del primer caso comenzaron a manifestarse alrededor de 29 días después de la ingesta, dentro del período de incubación habitual de la enfermedad, que puede extenderse hasta los 45 días . Las personas afectadas evolucionan favorablemente y un caso requirió internación.

Controles de la Assal

Debido a que podrían existir productos remanentes de esa misma elaboración, las autoridades sanitarias recomiendan no consumir chacinados caseros cuyo origen y controles sanitarios no puedan verificarse y consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles.

En este marco, las medidas de control en Ibarlucea se concentraron en el establecimiento señalado de donde provendrían los cerdos, a partir de un operativo conjunto del Senasa, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Assal y en presencia de la Guardia Rural Los Pumas. En ese marco, se dispuso una interdicción para que no se pueda comercializar ni elaborar alimentos a partir de esos cerdos.

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Uno de ellos es por elaboración casera con carne proveniente de un cerdo adquirido en un establecimiento de Ibarlucea, por lo que se solicita evitar el consumo de productos que no provengan de establecimientos habilitados y consultar ante la aparición de síntomas.

Con la llegada de las bajas temperaturas, se incrementan las faenas familiares de cerdos y la elaboración casera de chacinados y embutidos, prácticas tradicionales que, cuando se realizan sin controles sanitarios ni análisis de laboratorio, pueden favorecer la aparición de casos de triquinosis.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia fortalece las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control bromatológico, en articulación con municipios y comunas.

¿Cuáles son los síntomas de la triquinosis?

La Assal intensifica las tareas de prevención, control y concientización, al tiempo que se sensibiliza a los equipos de salud para favorecer la sospecha clínica, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y el bloqueo inmediato de alimentos que pudieran pertenecer a las partidas involucradas.

El secretario de la Agencia, Eduardo Elizalde, explicó que “la principal fuente de transmisión es el consumo de productos elaborados con carne proveniente de animales faenados en forma domiciliaria, sin inspección veterinaria y consumidos crudos o insuficientemente cocidos”.

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Los síntomas pueden comenzar con diarrea, dolor abdominal y náuseas, y luego evolucionar con fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefalea. En casos graves puede generar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Ante síntomas compatibles y antecedentes de consumo de productos sospechosos, se recomienda acudir rápidamente a un centro de salud.

¿Qué recomiendan para prevenir la triquinosis?

Desde Assal recuerdan a la población:

Si se realiza una faena familiar, se debe enviar una muestra de carne a un laboratorio oficial para su análisis y no se debe consumir y/o procesar antes de recibir el resultado negativo.

Tener en cuenta que las larvas no se detectan a simple vista y no modifican el olor, el sabor ni el color de la carne.

Comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados.

Evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales de comercialización que no garanticen su procedencia y trazabilidad.

Cocinar completamente la carne antes de consumirla.

Desde la provincia confirmaron que cuentan con laboratorios oficiales habilitados para realizar el análisis correspondiente mediante la técnica de digestión artificial, único método capaz de detectar la presencia del parásito.