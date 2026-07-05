La Capital | La Ciudad | bandera

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Es parte de una tradición tiene tantos años como el edificio que rinde homenaje al símbolo nacional, ratificada por un decreto municipal de 2011

5 de julio 2026 · 13:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La foto de la bandera de Estados Unidos en el mástil escolta del Monumento Nacional a la Bandera generó polémica en redes sociales.

La foto de la bandera de Estados Unidos en el mástil escolta del Monumento Nacional a la Bandera generó polémica en redes sociales.

El sábado pasado, 4 de julio, en el mástil escolta del Monumento Nacional a la Bandera se izó la enseña patria de Estados Unidos. La presencia de esa bandera extranjera en el edificio rosarino que brinda homenaje a la enseña nacional causó repercusión en redes sociales donde se desató una encendida polémica, sin embargo forma parte de una tradición tan antigua como el mismo Monumento y ratificada por un decreto que ya cumplió quince años.

El izamiento de la bandera de franjas horizontales, rojas y blancas, y un rectángulo azul con 50 estrellas de cinco puntas, coincidió con el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Y fue duramente criticado en redes sociales donde se leyó como otro gesto del gobierno nacional hacia el país del norte.

Pero, que banderas extranjeras flameen en el Monumento tiene una tradición que ya lleva 69 años, desde que se inauguró el máximo símbolo de la ciudad de Rosario. "Es un gesto de cortesía con los países que mantienen relaciones con Argentina o con aquellas Naciones que cuentan con destacadas comunidades locales", explica el historiador Miguel Carrillo Bascary, integrante del Instituto Belgraniano y ex director del Monumento.

El izamiento, en el mástil escolta del Monumento, amplía, "tiene un ceremonial establecido por tradición y ratificado por un decreto de la intendencia que tiene más de quince años".

Por eso, recuerda, en el segundo mástil, ubicado a la derecha del que corresponde a la bandera nacional no sólo flamearon banderas de otros países, como Bulgaria, Israel o el estado Plurinacional de Bolivia, por poner algunos ejemplos. También, la bandera de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja, cuando se cumplen los aniversarios de la fundación de estas organizaciones.

Otras banderas, otras polémicas

El historiador recuerda otras polémicas iniciadas por la presencia de banderas extranjeras en el Monumento. La más reciente fue en abril pasado, cuando se conmemoró el 78° aniversario de la Independencia de Israel (Yom Ha'atzmaut), lo que despertó en redes sociales agresivos comentarios contra Israel y la colectividad judía. "S e difundió el izamiento de la bandera de Israel en el mástil principal del Monumento a la Bandera y que posteriormente se entonó el himno de esa nación con presencia de alumnos de la escuela Bialik, lo que despertó una oleada de repudios", rememora.

Sin embargo, aclara "no hubo nada raro y, mucho menos, un menosprecio a la Bandera nacional. Sucedió que celebrando el 78º aniversario de la creación del Estado de Israel por las Naciones Unidas, miembros de la colectividad judía de Rosario izaron su bandera y cantaron su himno en el citado Monumento. Fue en el mástil escolta (secundario), ubicado en el Atrio del Patio Cívico, acompañando a la enseña argentina".

El Monumento, explica, consta de varios espacios: la Torre, que alberga en su base un memorial (cripta) dedicado al General Manuel Belgrano, el patio Cívico, donde se desarrollan todo tipo de actos, concentraciones, recitales y similares; el Propileo, que aloja la llama votiva que honra al soldado desconocido muerto en las luchas por la Independencia, junto con la “Galería de las Banderas de América”, que exhibe los símbolos de todos los países del continente. Se completa con el Mástil Mayor, en donde cada día se iza un gran ejemplar de la Bandera nacional.

En la cabecera del Patio Cívico existen otros dos mástiles, el principal, ubicado a la derecha se destina a la Bandera argentina; el otro, a su izquierda, al que se llama “escolta”, donde en ocasiones se izan las banderas de otros estados con los que nuestro país mantiene relaciones diplomáticas y las de algunas organizaciones internacionales. Esta costumbre se inició a poco de inaugurado el Monumento y en el año 2011 se dictó un decreto municipal que institucionaliza este uso.

Un decreto que cumplió quince años

El Monumento es propiedad de la Nación, pero desde el año 1963 lo administra la Municipalidad de Rosario. Por ende, la intendencia rosarina tiene la responsabilidad y el honor de atender a la conservación del espacio y al velar por su uso en correspondencia a la alta valoración que merece tal espacio.

Desde el 13 de julio de 2011, en el municipio existe un decreto que regula los aspectos protocolares relacionados con los izamientos de banderas que se realizan en el Monumento. La norma establece que en el Mástil Mayor se enarbolará la Bandera nacional argentina, exclusivamente, lo mismo que en el mástil principal interno, ubicado en el Patio Cívico del Monumento.

Sin embargo, en los mástiles escolta y laterales del Patio Cívico se autoriza el izamiento de las banderas representativas de los Estados reconocidos por la República Argentina, las organizaciones internacionales de estados que integre nuestro país, las entidades internacionales reconocidas por la comunidad internacional, las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También autoriza el izamiento de las banderas de los estados a quién representen los mandatarios o diplomáticos acreditados ante el Poder Ejecutivo Nacional, cuando se hallen en visita oficial a la ciudad o las banderas de las organizaciones internacionales de estados que integre nuestro país; cuando visite Rosario un representante de la misma, en misión oficial.

Noticias relacionadas
Los 42K de Rosario se transformarán este año en Campeonato Argentino de maratón y clasificarán al Sudamericano de Chile.

Rosario corre: se viene la 24ª Maratón de la Bandera, con atletas olímpicos y un gran premio

La recuperación del sistema de iluminación del Puente Rosario - Victoria incorporó tecnología Led.

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

La primera etapa del tercer carril de la autopista que une Rosario con Santa Fe se inauguró en febrero pasado.

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

En Rosario se otorgaron permisos para construir 2,4 millones de metros cuadrados en los últimos cinco años.

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Lo último

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Es parte de una tradición tiene tantos años como el edificio que rinde homenaje al símbolo nacional, ratificada por un decreto municipal de 2011

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led
La Ciudad

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

La nueva era del entretenimiento: realidad virtual y simuladores de manejo

Por Emmanuel Paz
Negocios

La nueva era del entretenimiento: realidad virtual y simuladores de manejo

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años
La Ciudad

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

La maternidad creada tras un secuestro mafioso cumple 87 años

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La maternidad creada tras un secuestro mafioso cumple 87 años

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril
La Ciudad

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Ovación
Franco Escobar: Este nuevo regreso a Newells es una revancha personal para mí

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Franco Escobar: "Este nuevo regreso a Newell's es una revancha personal para mí"

Franco Escobar: Este nuevo regreso a Newells es una revancha personal para mí

Franco Escobar: "Este nuevo regreso a Newell's es una revancha personal para mí"

Copa Santa Fe: Adiur juega el partido revancha del femenino en busca de las semifinales

Copa Santa Fe: Adiur juega el partido revancha del femenino en busca de las semifinales

Primera C: con nuevo técnico, el Salaíto cambió a tiempo y rescató un punto en casa

Primera C: con nuevo técnico, el Salaíto cambió a tiempo y rescató un punto en casa

Policiales
Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

La Ciudad
El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led
La Ciudad

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde
Ovación

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora
La Ciudad

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos en la región
La Región

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos en la región

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena
La Ciudad

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena

Bautista: el pibe de Cañada, campeón del mundo, es también un campeón de la vida

Por Pablo Mihal
Ovación

Bautista: el pibe de Cañada, campeón del mundo, es también un campeón de la vida

Los Raviolis: Creemos que los niños son seres políticos

Por Morena Pardo
Zoom

Los Raviolis: "Creemos que los niños son seres políticos"

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo
Zoom

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia, la selección sigue viva

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia, la selección sigue viva

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones
Economía

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas
La Ciudad

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte
La Ciudad

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte

Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Pruebas Aprender: Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica, dijo Goity
La ciudad

Pruebas Aprender: "Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica", dijo Goity

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas
Policiales

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas
La Región

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas