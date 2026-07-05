¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Es parte de una tradición tiene tantos años como el edificio que rinde homenaje al símbolo nacional, ratificada por un decreto municipal de 2011

La foto de la bandera de Estados Unidos en el mástil escolta del Monumento Nacional a la Bandera generó polémica en redes sociales.

El sábado pasado, 4 de julio, en el mástil escolta del Monumento Nacional a la Bandera se izó la enseña patria de Estados Unidos . La presencia de esa bandera extranjera en el edificio rosarino que brinda homenaje a la enseña nacional causó repercusión en redes sociales donde se desató una encendida polémica, sin embargo forma parte de una tradición tan antigua como el mismo Monumento y ratificada por un decreto que ya cumplió quince años.

El izamiento de la bandera de franjas horizontales, rojas y blancas, y un rectángulo azul con 50 estrellas de cinco puntas, coincidió con el 250 aniversario de la independencia estadounidense . Y fue duramente criticado en redes sociales donde se leyó como otro gesto del gobierno nacional hacia el país del norte.

Pero, que banderas extranjeras flameen en el Monumento tiene una tradición que ya lleva 69 años , desde que se inauguró el máximo símbolo de la ciudad de Rosario. " Es un gesto de cortesía con los países que mantienen relaciones con Argentina o con aquellas Naciones que cuentan con destacadas comunidades locales ", explica el historiador Miguel Carrillo Bascary, integrante del Instituto Belgraniano y ex director del Monumento.

El izamiento, en el mástil escolta del Monumento, amplía, " tiene un ceremonial establecido por tradición y ratificado por un decreto de la intendencia que tiene más de quince años ".

Por eso, recuerda, en el segundo mástil, ubicado a la derecha del que corresponde a la bandera nacional no sólo flamearon banderas de otros países, como Bulgaria, Israel o el estado Plurinacional de Bolivia, por poner algunos ejemplos. También, la bandera de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja, cuando se cumplen los aniversarios de la fundación de estas organizaciones.

Otras banderas, otras polémicas

El historiador recuerda otras polémicas iniciadas por la presencia de banderas extranjeras en el Monumento. La más reciente fue en abril pasado, cuando se conmemoró el 78° aniversario de la Independencia de Israel (Yom Ha'atzmaut), lo que despertó en redes sociales agresivos comentarios contra Israel y la colectividad judía. "S e difundió el izamiento de la bandera de Israel en el mástil principal del Monumento a la Bandera y que posteriormente se entonó el himno de esa nación con presencia de alumnos de la escuela Bialik, lo que despertó una oleada de repudios", rememora.

Sin embargo, aclara "no hubo nada raro y, mucho menos, un menosprecio a la Bandera nacional. Sucedió que celebrando el 78º aniversario de la creación del Estado de Israel por las Naciones Unidas, miembros de la colectividad judía de Rosario izaron su bandera y cantaron su himno en el citado Monumento. Fue en el mástil escolta (secundario), ubicado en el Atrio del Patio Cívico, acompañando a la enseña argentina".

El Monumento, explica, consta de varios espacios: la Torre, que alberga en su base un memorial (cripta) dedicado al General Manuel Belgrano, el patio Cívico, donde se desarrollan todo tipo de actos, concentraciones, recitales y similares; el Propileo, que aloja la llama votiva que honra al soldado desconocido muerto en las luchas por la Independencia, junto con la “Galería de las Banderas de América”, que exhibe los símbolos de todos los países del continente. Se completa con el Mástil Mayor, en donde cada día se iza un gran ejemplar de la Bandera nacional.

En la cabecera del Patio Cívico existen otros dos mástiles, el principal, ubicado a la derecha se destina a la Bandera argentina; el otro, a su izquierda, al que se llama “escolta”, donde en ocasiones se izan las banderas de otros estados con los que nuestro país mantiene relaciones diplomáticas y las de algunas organizaciones internacionales. Esta costumbre se inició a poco de inaugurado el Monumento y en el año 2011 se dictó un decreto municipal que institucionaliza este uso.

Un decreto que cumplió quince años

El Monumento es propiedad de la Nación, pero desde el año 1963 lo administra la Municipalidad de Rosario. Por ende, la intendencia rosarina tiene la responsabilidad y el honor de atender a la conservación del espacio y al velar por su uso en correspondencia a la alta valoración que merece tal espacio.

Desde el 13 de julio de 2011, en el municipio existe un decreto que regula los aspectos protocolares relacionados con los izamientos de banderas que se realizan en el Monumento. La norma establece que en el Mástil Mayor se enarbolará la Bandera nacional argentina, exclusivamente, lo mismo que en el mástil principal interno, ubicado en el Patio Cívico del Monumento.

Sin embargo, en los mástiles escolta y laterales del Patio Cívico se autoriza el izamiento de las banderas representativas de los Estados reconocidos por la República Argentina, las organizaciones internacionales de estados que integre nuestro país, las entidades internacionales reconocidas por la comunidad internacional, las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También autoriza el izamiento de las banderas de los estados a quién representen los mandatarios o diplomáticos acreditados ante el Poder Ejecutivo Nacional, cuando se hallen en visita oficial a la ciudad o las banderas de las organizaciones internacionales de estados que integre nuestro país; cuando visite Rosario un representante de la misma, en misión oficial.