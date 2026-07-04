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Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Un argentino modificó un Renault 4 al que le incorporó un kit de electrificación que reemplaza al motor y al tanque de combustible, entre otros componentes

4 de julio 2026 · 15:19hs
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El Renault 4

El Renault 4, otra de las joyas de la industria nacional, funciona con energía eléctrica.

Un ingeniero argentino transformó un Renault 4 en un auto ciento por ciento eléctrico y económico. Reemplazó el motor a combustión por un kit de baterías de litio y logró recorrer 100 kilómetros con un gasto inferior a lo que cuesta un café.

El protagonista de esta transformación fue Constantino Abella, quien llevó adelante un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) para trasformar uno de los modelos más emblemáticos que fabricó la industria automotriz nacional: el Renault 4 GTL de 1986.

El vehículo fue reconvertido mediante un kit de electrificación que reemplaza el motor, el tanque de combustible y buena parte de la mecánica original.

El resultado es un auto extremadamente liviano, sencillo desde el punto de vista técnico y, sobre todo, muy económico para utilizar a diario. Según explicó su creador, el gasto energético es de apenas 1,2 kWh cada 10 kilómetros, una cifra inferior a la de otros vehículos eléctricos más pesados.

Cómo fue la transformación

Para llevar adelante el proyecto se retiró el impulsor naftero, la caja de velocidades y el tanque de combustible. En su lugar se instaló un motor eléctrico con un reductor de dos etapas, sin necesidad de utilizar una transmisión convencional.

El paquete de baterías de litio quedó ubicado en la parte delantera del vehículo y cuenta con un sistema de gestión electrónica o BMS (Battery Management System), encargado de supervisar el funcionamiento de cada una de las celdas y desconectar el sistema ante cualquier anomalía.

Otra de las particularidades es que el vehículo prescinde de elementos mecánicos complejos. Al no haber embrague ni caja de cambios tradicional, la cantidad de componentes en movimiento se reduce significativamente, simplificando el mantenimiento.

Cuánto cuesta recorrer 100 kilómetros

De acuerdo con los datos compartidos por el responsable de la conversión, el Renault 4 necesita unos 12 kWh para recorrer 100 kilómetros.

Tomando como referencia un valor de $110 por cada kWh, la cuenta es simple:

Consumo cada 100 km: 12 kWh

Costo de la energía: $110 por kWh

Gasto total: $1.320 cada 100 kilómetros

La carga, además, puede realizarse utilizando una conexión domiciliaria convencional. Según explicó el desarrollador del proyecto, una toma de aproximadamente 2.700 watts permite recuperar la energía necesaria en pocas horas, sin requerir infraestructura especial.

El impulsor de la iniciativa sostiene que este tipo de conversiones podría convertirse en una oportunidad para la industria local. Su planteo es que, en lugar de desechar vehículos en buen estado, se desarrollen kits de adaptación específicos para cada modelo y se abra un nuevo mercado vinculado a la movilidad eléctrica.

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