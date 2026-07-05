Batacazo histórico: Noruega eliminó a Brasil con un doblete del gigante Haaland

El pentacampeón desaprovechó un penal cuando estaban 0-0 y el delantero noruego convirtió por partida doble y clasificó a su selección a los cuartos de final

Haaland fue el artífice del triunfo de Noruego. Anotó dos goles en el triunfo sobre Brasil.

Los tiempos de gloria de Brasil son cosa del pasado. Hace años que perdió protagonismo. Quedó en evidencia una vez más. Noruega le dio uno de los peores golpes de su historia.

Con un doblete de tremendo Erling Haaland (alcanzó los 7 goles en el Mundial), eliminó al scratch, que desperdició un penal con el resultado 0-0, en los octavos de final. Le ganó por 2 a 1 y lo dejó afuera de una Copa del Mundo muy temprano, como muy pocas veces.

El seleccionado noruego consiguió un triunfo histórico, por lo que representa el rival y no tanto por su actualidad. Se metió en los cuartos de final y aguarda por el ganador del enfrentamiento entre Inglaterra y México.

Esta fue una de las peores actuaciones de Brasil en un Mundial. En Italia 1934 fue eliminado en el debut, cuando se jugaba a eliminación directa. En Inglaterra 1966 no pasó la fase de grupos y terminó 11º. Ahora no pasó de los octavos de final

Ya desde los 2' el susto invadió a Brasil. Alexander Sorloth pasó por afuera, sacó el centro atrás y Sander Berge la metió arriba, sin que el arquero Alisson y los defensores que trataban de cerrar el arco pudieran interponerse.

Pero el juez de línea salvadoreño David Morán sancionó posición adelantada de Sorloth en el comienzo de la jugada.

¡ERA UN GOLAZO!



Noruega había abierto el marcador ante Brasil, pero Sorloth estaba adelantado en la jugada previa.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kd9G7lj9g4 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Bajo la conducción de Martin Odegaard, el seleccionado noruego impuso su juego en los primeros instantes.

Brasil no aprovechó un penal

Pero Brasil cuenta con jugadores capaces de desequilibrar aunque el juego no fluya. Matheus Cunha ingresó al área rival y Kristoffe Ajer se arrojó de manera imprudente y lo bajó. El árbitro Iván Barton no advirtió nada, pero el VAR lo alertó y sancionó penal.

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Bruno Guimaraes lo pateó y Orjan Nyland se arrojó hacia su izquierda y tapó el remate.

¡GUIMARÃES ERRÓ SU PENAL!



Nyland adivinó el lado al brasileño y Noruega mantiene el 0 en su arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zf2kCdXGR3 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

El seleccionado brasileño optó por jugar con un bloque bajo y aprovechar las replicas veloces. La pelota fue de Noruega. Pero el scratch contó con las mejores ocasiones.

Martinelli desbordó y su centro a ras del piso fue interceptado con el pie por el arquero Nyland. Por atrás aparecía Guimaraes libre de marcas para meterla.

En una salida fallida de Odegaard, Vinicius la robó, fue a buscar la devolución de Martinelli y su disparo encontró una nueva respuesta de Nyland.

Antes del descanso. Noruega tuvo la oportunidad de mayor peligro. Haaland fue a buscar un pelotazo, la peleó y le quedó a Odegaard. El volante se la llevó sin oposición pero su tiro fue sin dirección y quedó en poder de Alisson.

Las mismas posturas en la segunda etapa

Noruega salió a jugar el segundo tiempo con el mismo planteo ofensivo. Pero careció de profundidad. Brasil continuó con su postura de esperar y sacar provecho de las transiciones rápidas.

Endrick, que recién había ingresado por Cunha, fue habilitado con un perfecto pasa de Vinicius. Enfrentó a Nyland y se la tocó por sobre su cuerpo, pero la pelota salió desviada. Una gran chance desaprovechada.

Noruega también casi anota el primero. El goleador Erling Haaland no llegó a conectar el pase rasante de Ajer.

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El entrenador Carlo Ancelotti metió a Neymar por Rayan, lo que desató la euforia del público brasileño. Buscó el desequilibrio en el talentoso futbolista.

El partido no tuvo un dominador claro. Noruega volvió a llegar con un remate de Andreas Schjelderup que exigió a Alisson.

El oportunismo de Haaland

El mismo Schjelderup sacó un centro desde la izquierda, a los 79', y Haaland puso su sello goleador. Ganó de arriba y la metió a la izquierda de Alisson.

¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGA



Haaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Brasil se lanzó a una ofensiva furiosa. Nylan alcanzó a manotear y la pelota dio en el palo. De inmediato, Casemiro cruzó el disparo sin que nadie la alcance a empujar.

Pero Haaland estaba al acecho. El grandote controló desde afuera del área y sacó un zurdazo cruzado inatajable.

¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!



El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

En el tiempo de descuento, Brasil tuvo un penal y Neymar no falló. Un descuento que no maquilló una eliminación muy dolorosa para la selección verdeamarilla.