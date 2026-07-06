Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo La selección anfitriona y dirigida por el santafesino Mauricio Pochettino irá en busca del boleto de los cuartos de final. Enfrente tendrá a los belgas, que vienen de eliminar a Senegal 6 de julio 2026 · 09:16hs

Estados Unidos quiere medir su nivel ante una Bélgica que siempre obliga a competir al máximo.

Estados Unidos buscará hacer pesar su localía de la mano de Mauricio Pochettino y definirá el pase a cuartos de final del Mundial con Bélgica. El local viene de hacer historia al eliminar a Bosnia con un triunfo por 2 a 0. Para este compromiso, el entrenador recupera una pieza clave: el comité disciplinario de la Fifa anuló la tarjeta roja que había recibido Folarin Balogun, por lo que el delantero estará disponible para ir desde el arranque.

Bélgica llega a este partido tras protagonizar una de las definiciones más vibrantes de los dieciseisavos frente a Senegal. Los europeos caían por dos goles a cinco minutos del final, lograron empatarlo de forma agónica y sellaron el pasaje en el tiempo suplementario

A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica La atención se instalará en el Seattle Stadium, escenario en el que Estados Unidos intentará meterse en los cuartos de final ante su público. El encuentro se jugará a las 21.

Dónde ver la definición El encuentro, con la presencia como técnico del conjujnto norteamericano del ex-Newell's Mauricio Pochettino, podrá verse por TyC Sports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar El siguiente cruce del ganador El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del atractivo cruce entre Portugal y España.