Portugal vs. España por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo En el último Mundial de Cristiano Ronaldo, los portugueses chocarán contra otra selección que figura entre las candidatas a pelear por la Copa del Mundo 6 de julio 2026 · 08:53hs

Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, dos de las figuras que tendrá el choque entre España y Portugal.

El Mundial 2026 continúa este lunes con el desarrollo de los octavos de final, en una jornada que promete máxima emoción con dos atractivos cruces que definirán a nuevos clasificados entre los ocho mejores del torneo. En el primer turno, Portugal y España protagonizarán un clásico europeo de alto voltaje en Dallas.

A qué hora juegan Portugal y España La acción comenzará a las 16 (hora argentina) en el Dallas Stadium, donde Portugal y España se verán las caras en un duelo de gigantes que muchos imaginaban para instancias superiores. El conjunto luso llegó al cuadro de octavos tras vencer por 2 a 1 a Croacia en los dieciseisavos de final, dejando atrás una fase de grupos irregular en la que finalizó segundo en su zona por detrás de Colombia.

Dónde ver el partido El encuentro decisivo entre dos potencias mundiales se podrá observar en DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

El siguiente cruce del ganador El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, que se medirán por la noche.