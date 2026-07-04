La Capital | Información General | WhatsApp

Estafas y suplantaciones de identidad: piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario

La plataforma anunció la novedad hace pocos días, pero un requerimiento del gobierno de la India pone en duda su implementación

4 de julio 2026 · 19:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
WhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario hace pocos días.

WhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario hace pocos días.

Los usuarios de WhatsApp ya tienen la opción de elegir nombres de usuario únicos en lugar de números de teléfono. Desde la plataforma comenzaron a instar a las personas y empresas a que elijan los suyos, que pueden ser los mismos que se usan en otras redes del conglomerado Meta, como Facebook o Instagram.

Sin embargo, la opción podría quedar en pausa momentáneamente luego de que el gobierno de la India le solicitara a la firma liderada por Mark Zuckerberg que frene la implementación y reserva de nombres de usuario hasta que se den una serie de garantías para evitar estafas y suplantaciones de identidad.

Luego de que se replicaran algunas dudas por parte de usuarios de WhatsApp en el país con mayor cantidad de habitantes en el mundo (y que reúne a unos 500 millones de usuarios de la plataforma), desde el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India solicitaron a la empresa que suspenda el lanzamiento de esta nueva herramienta hasta que finalicen una serie de consultas en el país asiático.

>> Leer más: WhatsApp: cómo crear un nombre de usuario sin compartir el número de teléfono

Se trata de una medida excepcional y de alto impacto debido a la gran cantidad de usuarios que hay en la India. En ese sentido, el medio Digital Trends citó que en ese país son comunes los fraudes y estafas por suplantación de identidad, algo que refuerza el pedido de las autoridades a la empresa.

Las pruebas de la función en ese país mostraron las primeras preocupaciones para el gobierno indio, según reveló el sitio especializado TechCrunch. Las autoridades de la India citaron como ejemplo a un identificador disponible como “rbi_verify”, referencia directa al Banco de la Reserva de la India, además de otros posibles nombres de usuario que podrían interpretarse como propiedad del primer ministro del país o de reconocidos actores.

Desde el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información indio puntualizaron que estas confusiones y vacíos podrían derivar en que un usuario reciba un mensaje desde una cuenta que en apariencia es oficial y que, de esa manera, valide la comunicación.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

El proceso es sencillo y solo requiere contar con la versión más reciente de la aplicación.

Para configurar un nombre de usuario hay que seguir estos pasos:

  • Abrir WhatsApp.
  • Ingresar en Ajustes.
  • Seleccionar Cuenta.
  • Entrar en Nombre de usuario.
  • Elegir el identificador deseado, siempre que esté disponible.

Una vez reservado, ese nombre podrá utilizarse para que otras personas inicien una conversación sin necesidad de conocer el número de teléfono.

Si la opción todavía no aparece, puede deberse a que la aplicación no está actualizada o a que el despliegue de la función aún no llegó a esa cuenta.

>> Leer más: WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Cómo funcionan los nombres de usuario

WhatsApp aclaró que esta característica es completamente opcional. Quienes prefieran seguir utilizando su número telefónico como método principal de contacto podrán hacerlo sin cambios.

Los nombres de usuario podrán contener:

  • Letras del alfabeto latino.
  • Números.
  • Puntos (.).
  • Guiones bajos (_).

Cada nombre será único y, una vez reservado por un usuario, no podrá ser utilizado por otra persona. Además, la aplicación ofrecerá sugerencias para quienes no encuentren un identificador disponible.

Medidas de seguridad adicionales

WhatsApp, que tiene más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, hasta ahora permitía que cualquiera que tenga el número de teléfono de una persona pueda contactarla. Ahora la aplicación (propiedad de Meta Platforms) señaló en una publicación de blog que en los “próximos meses” los usuarios tendrán la opción de ser encontrados y contactados sólo por su nombre de usuario, y no por su número telefónico.

“Hemos diseñado esto como una función central de privacidad”, dijo la vicepresidenta de producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex. Y afirmó que “la gente tendrá que conocer tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez”.

Desde la firma señalaron en reiteradas oportunidades que esta nueva funcionalidad es segura y remarcaron que van a incorporar una clave opcional para reforzar la seguridad, además de que no habrá un directorio público en el que buscar a las personas por su nombre de usuario, por lo que quien desee hablar con otra cuenta deberá conocer sí o sí el nombre de usuario exacto con quien desea contactarse.

Noticias relacionadas
El Renault 4, otra de las joyas de la industria nacional, funciona con energía eléctrica.

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

La autora Natacha Mateo recibió un premio internacional en Colombia por su libro Aborto y misoprostol, publicado por UNR Editora

El libro "Aborto y Misoprostol" de UNR Editora recibió un premio internacional

El dinero recuperado de la mochila

Olvidó una mochila con $90 millones al costado de una ruta en La Pampa y los recuperó

Las credenciales de Pami facilitan el acceso a los servicios y prestaciones de la obra social

Pami: cuáles son las credenciales válidas durante 2026

Ver comentarios

Las más leídas

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

Newells perdió el primer amistoso de su semana de pretemporada en Buenos Aires

Newell's perdió el primer amistoso de su semana de pretemporada en Buenos Aires

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Lo último

Terminal Puerto Rosario inició una importante operación de descarga de barcazas

Terminal Puerto Rosario inició una importante operación de descarga de barcazas

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Estafas y suplantaciones de identidad: piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario

Estafas y suplantaciones de identidad: piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario

Invierno y frío: más de 30 organizaciones trabajan en la asistencia a los más vulnerables

Llegó el invierno, con necesidades pero también ayuda. Las ONGs articulan con la Municipalidad y la UNR distintas estrategias. Cuáles son y qué hacen

Invierno y frío: más de 30 organizaciones trabajan en la asistencia a los más vulnerables

Por Silvia Carafa
Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras
La Ciudad

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro
Policiales

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Por Martín Stoianovich
Policiales

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente
Política

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60% en un año
La Ciudad

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60% en un año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

Newells perdió el primer amistoso de su semana de pretemporada en Buenos Aires

Newell's perdió el primer amistoso de su semana de pretemporada en Buenos Aires

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

La Scaloneta se dobla, pero no se rompe: Messi más leyenda y Licha la gran figura

La Scaloneta se dobla, pero no se rompe: Messi más leyenda y Licha la gran figura

Ovación
Rugby: la paridad sigue siendo manifiesta en un Regional del Litoral que no da respiros

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: la paridad sigue siendo manifiesta en un Regional del Litoral que no da respiros

Rugby: la paridad sigue siendo manifiesta en un Regional del Litoral que no da respiros

Rugby: la paridad sigue siendo manifiesta en un Regional del Litoral que no da respiros

Rugby: en la irregularidad de Atlético del Rosario, el Canario voló alto en el pasaje Gould

Rugby: en la irregularidad de Atlético del Rosario, el Canario voló alto en el pasaje Gould

Egipto, un rival que ganó poco en lo que va del Mundial, pero está invicto

Egipto, un rival que ganó poco en lo que va del Mundial, pero está invicto

Policiales
Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría
Policiales

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Santa Fe: imputan a seis policías por la muerte de un preso en una comisaría

Santa Fe: imputan a seis policías por la muerte de un preso en una comisaría

La Ciudad
Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras
La Ciudad

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Invierno y frío: más de 30 organizaciones trabajan en la asistencia a los más vulnerables

Invierno y frío: más de 30 organizaciones trabajan en la asistencia a los más vulnerables

Cómo será la renovación de la plaza Florencio Sánchez, punto clave de barrio Martin

Cómo será la renovación de la plaza Florencio Sánchez, punto clave de barrio Martin

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60% en un año

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60% en un año

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo
Zoom

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia, la selección sigue viva

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia, la selección sigue viva

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones
Economía

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas
La Ciudad

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte
La Ciudad

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte

Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Pruebas Aprender: Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica, dijo Goity
La ciudad

Pruebas Aprender: "Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica", dijo Goity

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas
Policiales

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas
La Región

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

El Aeropuerto suma más vuelos a destinos clave en vacaciones de invierno
La Ciudad

El Aeropuerto suma más vuelos a destinos clave en vacaciones de invierno

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Salud

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación
La región

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando
La Región

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando

Una beba salió despedida de un auto que fue chocado por un camión 
La región

Una beba salió despedida de un auto que fue chocado por un camión 

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país
La Ciudad

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país