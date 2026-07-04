Estafas y suplantaciones de identidad: piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario

La plataforma anunció la novedad hace pocos días, pero un requerimiento del gobierno de la India pone en duda su implementación

Los usuarios de WhatsApp ya tienen la opción de elegir nombres de usuario únicos en lugar de números de teléfono . Desde la plataforma comenzaron a instar a las personas y empresas a que elijan los suyos, que pueden ser los mismos que se usan en otras redes del conglomerado Meta, como Facebook o Instagram.

Sin embargo, la opción podría quedar en pausa momentáneamente luego de que el gobierno de la India le solicitara a la firma liderada por Mark Zuckerberg que frene la implementación y reserva de nombres de usuario hasta que se den una serie de garantías para evitar estafas y suplantaciones de identidad .

Luego de que se replicaran algunas dudas por parte de usuarios de WhatsApp en el país con mayor cantidad de habitantes en el mundo (y que reúne a unos 500 millones de usuarios de la plataforma), desde el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India solicitaron a la empresa que suspenda el lanzamiento de esta nueva herramienta hasta que finalicen una serie de consultas en el país asiático.

Se trata de una medida excepcional y de alto impacto debido a la gran cantidad de usuarios que hay en la India. En ese sentido, el medio Digital Trends citó que en ese país son comunes los fraudes y estafas por suplantación de identidad, algo que refuerza el pedido de las autoridades a la empresa.

Las pruebas de la función en ese país mostraron las primeras preocupaciones para el gobierno indio, según reveló el sitio especializado TechCrunch. Las autoridades de la India citaron como ejemplo a un identificador disponible como “rbi_verify”, referencia directa al Banco de la Reserva de la India, además de otros posibles nombres de usuario que podrían interpretarse como propiedad del primer ministro del país o de reconocidos actores.

Desde el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información indio puntualizaron que estas confusiones y vacíos podrían derivar en que un usuario reciba un mensaje desde una cuenta que en apariencia es oficial y que, de esa manera, valide la comunicación.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

El proceso es sencillo y solo requiere contar con la versión más reciente de la aplicación.

Para configurar un nombre de usuario hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp .

. Ingresar en Ajustes .

. Seleccionar Cuenta .

. Entrar en Nombre de usuario .

. Elegir el identificador deseado, siempre que esté disponible.

Una vez reservado, ese nombre podrá utilizarse para que otras personas inicien una conversación sin necesidad de conocer el número de teléfono.

Si la opción todavía no aparece, puede deberse a que la aplicación no está actualizada o a que el despliegue de la función aún no llegó a esa cuenta.

>> Leer más: WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Cómo funcionan los nombres de usuario

WhatsApp aclaró que esta característica es completamente opcional. Quienes prefieran seguir utilizando su número telefónico como método principal de contacto podrán hacerlo sin cambios.

Los nombres de usuario podrán contener:

Letras del alfabeto latino.

Números.

Puntos (.).

Guiones bajos (_).

Cada nombre será único y, una vez reservado por un usuario, no podrá ser utilizado por otra persona. Además, la aplicación ofrecerá sugerencias para quienes no encuentren un identificador disponible.

Medidas de seguridad adicionales

WhatsApp, que tiene más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, hasta ahora permitía que cualquiera que tenga el número de teléfono de una persona pueda contactarla. Ahora la aplicación (propiedad de Meta Platforms) señaló en una publicación de blog que en los “próximos meses” los usuarios tendrán la opción de ser encontrados y contactados sólo por su nombre de usuario, y no por su número telefónico.

“Hemos diseñado esto como una función central de privacidad”, dijo la vicepresidenta de producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex. Y afirmó que “la gente tendrá que conocer tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez”.

Desde la firma señalaron en reiteradas oportunidades que esta nueva funcionalidad es segura y remarcaron que van a incorporar una clave opcional para reforzar la seguridad, además de que no habrá un directorio público en el que buscar a las personas por su nombre de usuario, por lo que quien desee hablar con otra cuenta deberá conocer sí o sí el nombre de usuario exacto con quien desea contactarse.