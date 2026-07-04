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Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

El siniestro tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando se prendió fuego un automóvil con equipo de GNC

4 de julio 2026 · 09:50hs
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Los Bomberos Zapadores apagaron el incendio de un automóvil el sábado 4 de julio de 2026 en Castellanos al 4100. El Volkswagen Bora estaba en la calle.

Foto: Bomberos Zapadores.

Los Bomberos Zapadores apagaron el incendio de un automóvil el sábado 4 de julio de 2026 en Castellanos al 4100. El Volkswagen Bora estaba en la calle.
Los Bomberos Zapadores apagaron el incendio de un automóvil el sábado 4 de julio de 2026 en Castellanos al 4100. El Volkswagen Bora estaba en la calle.

Foto: Bomberos Zapadores.

Los Bomberos Zapadores apagaron el incendio de un automóvil el sábado 4 de julio de 2026 en Castellanos al 4100. El Volkswagen Bora estaba en la calle.

Los Bomberos Zapadores de Rosario sofocaron este sábado el incendio de un automóvil en inmediaciones del barrio Alvear. Las llamas dañaron el vehículo al amanecer y el operativo duró más de una hora hasta que el peligro quedó totalmente neutralizado.

El procedimiento comenzó minutos después de las 6 de la mañana. En ese momento, las fuerzas de seguridad provinciales encontraron un Volkswagen Bora prendido fuego sobre Castellanos al 4100. En primera instancia sólo se reportaron pérdidas materiales como consecuencia del incidente.

Los bomberos estuviero trabajando 75 minutos hasta que consiguieron apagar el incendio a pocas cuadras del bulevar Avellaneda. Más tarde confirmaron que el dueño se encontraba en buen estado de salud y no había sufrido lesiones.

Dos incendios en 12 horas

Según el primer reporte oficial, el vehículo dañado tenía un equipo de gas natural comprimido (GNC) y había quedado estacionado sobre la mano derecha. Las autoridades aclararon que no había riesgo de propagación hacia otros coches o viviendas linderas.

Después de la evaluación inicial, los agentes lograron sofocar las llamas y empezaron a revisar el auto. Entonces advirtieron que el fuego había avanzado sobre el habitáculo y el torpedo. Además, el aumento de temperatura y el humo provocaron la rotura de todos los cristales, así como daños en la carrocería.

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Doce horas antes de este episodio, los Bomberos Zapadores hicieron otro operativo por el incendio de una casa en el extremo sur de Rosario. En este caso, el equipo trabajó unos 45 minutos en Serrano al 5600 para resolver la situación dentro de una vivienda de dos plantas.

El operativo comenzó poco antes de las 18.30 de este viernes. De acuerdo a la versión preliminar, las llamas empezaron a propagarse desde un dormitorio ubicado en la parte superior del inmueble, donde quedaron dañados muebles, ropa y una estufa, entre otros elementos. En este caso tampoco hubo personas lesionadas.

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