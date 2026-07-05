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Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Folarin Balogun fue habilitado para disputar los octavos de final ante Bélgica pese a estar suspendido por expulsión. El único antecedente: Garrincha en 1962

5 de julio 2026 · 19:43hs
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Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

El presidente Donald Trump intervino en nombre del delantero estrella estadounidense, Folarin Balogun, que había sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina, y finalmente la Fifa le retiró la tarjeta roja, por lo que podrá jugar el lunes ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026.

El caso tiene un solo antecedente en la historia de los Mundiales: el brasileño Garrincha fue expulsado en la semifinal de 1962 ante el local Chile. El primer ministro brasileño, Tancredo Neves, envió un telegrama a la Fifa pidiendo la condonación de la sanción, reclamo que fue apoyado hasta por el mismo presidente de Chile, Jorge Alessandri. El inglés Stanley Rous, que presidía el máximo ente del fútbol, anuló la sanción y Garrincha pudo jugar la final ante Checoslovaquia, que Brasil ganó 3 a 1 a.

Balogun, el goleador estadounidense del Mundial 2026 con tres tantos, recibió una tarjeta roja el miércoles por pisar torpemente el tobillo derecho del bosnio Tarik Muharemovi, el miércoles, en la victoria norteamericana por 2 a 0, lo que implicaba una suspensión automática de un partido. Pero la Fifa ahora anunció que la sanción fue suspendida, lo que provocó elogios de Trump e indignación de la selección de Bélgica.

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Según publicó AP, una persona con llegada al gobierno de Estados Unidos confirmó que la Casa Blanca había llamado a la Fifa para pedirle a Gianni Infantino que revisara la expulsión del jugador estadounidense.

“¡Gracias a la Fifa por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!” dijo Trump en un comunicado en redes sociales.

La Real Federación Belga de Fútbol se dijo “asombrada”, y el seleccionador Rudi Garcia se burló de la decisión de la Fifa. “No sabía que en las oficinas de la Fifa el 5 de julio era el 1º de abril en Europa”, dijo Garcia, en una comparación con el equivalente al Día de los Inocentes en Estados Unidos.

“No es que la federación belga se esté defendiendo o esté protegiendo a la selección nacional, ella defiende el fútbol en general, ella defiende su integridad, su ética. Creo que es la primera vez en la historia del Mundial que hay este tipo de decisión”, añadió.

La organización belga precisó en un comunicado: “Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en este Mundial de la Fifa como en futuras ediciones del torneo, la Federación está investigando todas las opciones potenciales”, en referencia a la posibilidad de elevar un reclamo formal.

La tarjeta roja de Balogun había generado controversia. “Si mirás la falta, fue simplemente cero intención”, dijo la estrella estadounidense Christian Pulisic, antes de que la Fifa publicara la suspensión de la sanción.

“La implementación de la sanción en el partido queda suspendida por un período de prueba de un año”, anunció la Fifa, y añadió: “Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la decisión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”.

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