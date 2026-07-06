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Un jugador de Inglaterra sufrió una insólita lesión que lo deja afuera del Mundial

Jordan Henderson se lesionó una muñeca cuando festejaba la victoria ante México. Si bien resta el parte oficial, anticipan que deberá ser operado

6 de julio 2026 · 10:36hs
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Jordan Henderson se lesionó tras saltar un cartel y debió ser trasladado al hospital.

Jordan Henderson se lesionó tras saltar un cartel y debió ser trasladado al hospital.

Jordan Henderson protagonizó una de las imágenes más impactantes de la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026. Aunque no disputó ni un minuto en la victoria por 3-2 sobre México, el mediocampista terminó como uno de los protagonistas de la noche por una insólita lesión sufrida durante los festejos "que le impedirá seguir jugando en el Mundial ya que deberá ser operado", según se informó.

Cuando sonaba “Wonderwall” en el estadio Azteca y los jugadores celebraban el triunfo, Henderson intentó saltar una valla publicitaria para reunirse con sus compañeros. Perdió el equilibrio, cayó con fuerza sobre el césped y apoyó todo el peso de su cuerpo sobre los brazos, lo que le provocó una lesión en la muñeca.

El cuerpo médico ingresó de inmediato para asistirlo. Minutos después, lo retiraron en camilla, con suministro de oxígeno, y lo trasladaron a un centro de salud para realizarle estudios. El entrenador Thomas Tuchel confirmó la preocupación del cuerpo técnico y aseguró que el futbolista sufrió “una lesión seria” en la muñeca.

Harry Kane, capitán inglés, explicó que la caída ocurrió de manera accidental y expresó su deseo de que el mediocampista pueda recuperarse cuanto antes.

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El video de la caída se volvió viral

Las imágenes del accidente recorrieron las redes sociales en pocos minutos y despertaron preocupación entre los hinchas ingleses. La secuencia mostró el momento exacto en que Henderson perdió el equilibrio durante el festejo y quedó tendido sobre el césped antes de recibir asistencia médica.

>>Leer más: En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

Jude Bellingham intentó llevar tranquilidad al señalar que el futbolista estaba dolorido, pero que los médicos mantenían la situación bajo control. Sin embargo, la selección inglesa todavía no difundió un parte oficial sobre el alcance de la lesión, aunque es importante y no podría jugar. "Jordan Henderson no participará más en la Copa del Mundo ya que necesita someterse a una cirugía por la extraña lesión de muñeca que sufrió", informó The Athletic.

El experimentado mediocampista, de 36 años, no participó del encuentro y hasta había recibido una tarjeta amarilla mientras permanecía en el banco de suplentes, un hecho que quedó completamente eclipsado por el accidente.

Mientras Inglaterra celebra el pase a los cuartos de final, el cuerpo técnico espera los resultados de los estudios médicos para conocer si Henderson podrá seguir formando parte del plantel o, como se estima, si la desafortunada caída durante el festejo lo dejará fuera del resto del Mundial.

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