Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa

Sucedió en la zona sudoeste. Según la versión oficial, el policía utilizó su arma reglamentaria cuando el ladrón intentó apuñalarlo

Garibaldi al 3600. Un policía que vive allí baleó a un delincuente que entró a robar a su casa.

Un joven de 24 años fue baleado en una pierna por un policía que, estando de franco, intentó repeler un robo en su casa. Según la versión oficial, se produjo un forcejeo y el efectivo se defendió al ser atacado con un puñal.

El herido fue derivado al Hospital Clemente Álvarez, donde lo atendieron, pero bajo custodia policial.

El incidente sucedió en Garibaldi al 3600, en la zona sudoeste, donde vive el agente involucrado. Las primeras informaciones señalan que se trata de un suboficial que estaba franco de servicio en su casa y que el sábado a la madrugada, cuando se encontraba descansando, fue sorprendido por el ingreso de un ladrón.

El agente declaró que lo despertaron abruptamente unos ruidos que provenían del patio delantero de su casa . El policía tomó su arma reglamentaria y se levantó de la cama para saber qué estaba sucediendo.

Según su versión, de inmediato descubrió a un hombre que estaba en la parte delantera de su vivienda e intentaba extraer los caños de bronce de un equipo de aire acondicionado.

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Así comenzó un forcejeo en el que ladrón intentó agredir al policía con un objeto punzante, pero el efectivo efectuó un disparo en la pierna del ladrón para neutralizar el ataque.

Cómo está el delincuente herido

Los voceros indicaron que Alan C., de 24 años, fue atendido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y derivado al Hospital Clemente Álvarez para su mejor atención. Según los datos preliminares, presentaba una herida de arma de fuego con entrada y salida en pierna derecha sin riesgo de vida.

Los voceros confirmaron que el policía salió ileso del incidente y que el caso quedó bajo intervención de la División Judiciales de la Unidad Regional II con supervisión del fiscal Lucas Altares de la Unidad de Flagrancia y Turno.