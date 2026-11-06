Primera C: cuándo juegan Central Córdoba y Leones FC en el reducido por el segundo ascenso

El Charrúa visitará a Cañuelas tras igualar 1 a 1 en Rosario y el quipo de la familia Messi recibirá a Sportivo Barracas con un 1-4 en contra

Central Córdoba y Cañuelas igualaron 1 a 1 en el partido de ida por los cuartos de final de la Primera C y jugarán la revancha el 14 de noviembre en la localidad bonaerense.

El torneo de la Primera C del fútbol argentino ya tiene a un campeón, que el próximo año jugará en la "B" Metropolitana: Luján. El equipo de la Basílica fue el mejor de la temporada en la categoría y lo ratificó con el ascenso conseguido en una final única ante Berazategui.

El certamen entró ahora en la fase del torneo reducido por el segundo ascenso. En ese marco, ya se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final, con resultados dispares para los equipos rosarinos que siguen en carrera.

Central Córdoba igualó 1 a 1 con Cañuelas como local y ahora deberá buscar la clasificación fuera del Gabino Sosa. El rival del charrúa también tuvo una gran temporada y por muy poco no estuvo en la final del primer ascenso.

Leones FC, en tanto, recibió un cachetazo en su visita a Sportivo Barracas en la cancha de Almagro, donde perdió 4 a 1. Ahora jugará la revancha en Bella Vista, donde intentará remontar semejante diferencia.

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Cuándo juegan Central Córdoba y Leones FC

La AFA ya programó la disputa de las revanchas de los cuartos de final, que no se jugarán este fin de semana, sino el próximo, debido a la visita del Papa al país. Córdoba jugará el sábado 14 a las 15 en Cañuelas y Leones FC jugará en el predio de Newell's el lunes 16, también a las 15. El tercer partido de esta fase entre Deportivo Español y Estrella del Sur se jugará el domingo 15, a las 15. Berazategui, perdedor de la final, ya espera en las semifinales.

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