El nuevo ciclo del Patón Bauza en Central arrancó con el pie derecho. Porque en la pretemporada que realizó en Costa Rica logró imponerse en los dos amistosos que jugaron los titulares en suelo tico. Ayer el canalla, con más garra que juego, edificó una ajustada victoria 2 a 1 ante Cartaginés, con los goles que aportaron los integrantes de la dupla ofensiva: Marco Ruben y Fernando Zampedri. Y, de esta manera, con la goleada del fin de semana pasado 3 a 0 ante Alajuelense, los auriazules lograron vencer en el triangular amistoso Copa Cementos Fortaleza. Bauza sabe mejor que nadie que el equipo tiene muchísimo para mejorar, tanto en el retroceso como en el funcionamiento ofensivo, pero siempre es bueno arrancar con los resultados como aliados para consolidar las ideas. Así los de Arroyito tuvieron la primera sonrisa de la nueva temporada en una tierra bendecida por la naturaleza. El Central de Bauza se puso en movimiento.

Ayer Central no hizo un buen partido. Estuvo demasiado impreciso con la pelota, con las líneas del equipo largas y encima se prendió en el juego de roce que le propuso el rival. Por ello desde lo futbolístico el cotejo no entregó señales de funcionamiento aceitado de parte de los canallas. Pero si hay que destacar algo positivo es que, a pesar de estos defectos, Central igual se las arregló para sacar adelante el resultado.

En un primer tiempo desprolijo y deslucido en cuanto al juego, Central no pudo hacer pie en el manejo de la pelota y se enganchó en juego friccionado que propuso el rival. Por ello en esos 45 minutos iniciales hubo más amonestaciones (tres por equipo) que acciones de riesgo frente a los arcos. Ortigoza no podía ser la manija y encima el balón desde el fondo salía sin claridad. El que quedó expuesto en este sentido fue Oscar Cabezas, que empezó muy errático a la hora de entregar pases que no revestían complejidad.

En cuanto al peligro real hubo una por equipo. Primero Mauricio Martínez sacudió el palo izquierdo tras un tiro libre frontal que manoteó el arquero Parker. Y después Randall Brenes exigió los reflejos del debutante Josué Ayala, a partir de un balón detenido desde 25 metros.

Igualmente, el canalla pudo ponerse en ventaja. Fue con la fórmula repetida del centro con rosca de pelota quieta de Gil, que esta vez capitalizó con un notable cabezazo alto Marco Ruben para llenarse la boca de gol.

Y tras el descanso hubo una pared filosa entre Camacho y Zampedri, que el Toro culminó con un remate fuerte que se clavó sobre el palo izquierdo del arco local.

Allí parecía que el partido estaba liquidado y el aguerrido equipo de Wanchope iba a levantar la bandera de la rendición. Pero no fue así, llegó el descuento con un anticipo ofensivo de Néstor Monge, que a la salida de un centro de costado remató abajo sobre el palo derecho de Ayala, que nada tuvo que hacer.

La fricción permanente del partido, que se jugó en el mediodía costarricense, tuvo su máximo punto de ebullición cuando Marco Ruben y William Quiros se agredieron mutuamente. Allí el árbitro Juan Gabriel Calderón les mostró la tarjeta roja, sin dudarlo, y los mandó a las duchas.

Central se replegó y aguantó como pudo. Gonzalo Bettini sacó sobre la línea un tiro de Juan Arellano. Luego lo perdió de cabeza Scott en soledad. La última para el canalla la tuvo el ingresado Germán Herrera, que tras una larga corrida quedó sin fuerzas para definir ante el guardameta rival.

La foto del final en el pintoresco estadio José Rafael Fello Meza fue la de los jugadores de Central recibiendo el trofeo amistoso internacional, con una sonrisa de esperanza para lo que viene. Todo enmarcado en la belleza paisajística de la fascinante e histórica ciudad colonial de Cartago.

Central vuelve hoy a Rosario renovado por la energía del país caribeño, en el que la frase de cabecera de sus habitantes es: "Pura vida", para desearle suerte a la persona que tienen enfrente. "Pura vida", entonces para este nuevo Central.