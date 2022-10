Puño de Candia, gol bien anulado y roja a Benítez en el empate de Central

El VAR intervino bien en los dos primeros casos y Trucco no necesitó de la tecnología para sacar la doble amarilla al volante de Central, que jugó apenas 20'

Central no supo cómo sostener el triunfo. Se metió en la cucha y aguantó como pudo los embates de Atlético Tucumán . Así y todo terminó rescatando un punto fruto del 1 a 1. También es verdad que casi se queda sin nada . Pero Gaspar Servio estuvo atento y salvó al canalla de morder el polvo cuando le atajó un penal a los 88 minutos a Ramiro Carrera por una puñetazo tan infantil como innecesario de Jhonatan Candia tras el llamado del VAR al juez Silvio Trucco. La puesta en escena de Carlos Tevez volvió a exhibir más falencias que virtudes. Ni hablar de la expulsión de Marcelo Benítez, quien entró y se fue a las duchas casi sin quemar energía por dos faltas sin anestesia. El plus de la noche tucumana fue el gol bien anulado al decano por el árbitro tras certificar mediante la tecnología que el mismo Carrera estaba fuera de juego antes de que Augusto Lotti definiera.

El orden cronológico de las acciones polémicas indica que antes de ir al descanso el VAR tuvo un rol clave. La tecnología mostró que Carrera estaba en off side antes de asistir a Augusto Lotti para que sentenciara a Servio. El delantero pegó un grito pero a la vez miró al árbitro como con culpa porque intuía que algo no estaba bien. Y así sucedió.

Trucco miró las imágenes una y otra vez hasta que vio que Manuel Capasso tocó la pelota antes que llegara a Carrera y lo dejó en off side. Atlético se fue al descanso envuelto en impotencia. No obstante, salió con más decisión al complemento. Se hizo amo y señor de la pelota. Se puso el traje de protagonista y poco a poco fue arrinconando a Central, que cedió terreno y no encontró jamás la vuelta.

El ingreso de Benítez fue efímero y nada productivo porque se fue expulsado tras haber estado solo 20 minutos en el campo. Dos patadas, la última durísima a Tesuri en mitad de cancha y a vestuarios.

Sobre los 88’, después de un córner desde la derecha y de que Jhonatan Candia cayera como fulminado en el área, el VAR llamó a Trucco para revisar una posible mano del delantero dentro del área. Más que mano, fue un puñetazo clarísimo antes de que Tesuri intentara una mediachilena que bien pudo ser jugada peligrosa si el 9 canalla no cometía ese error.

El árbitro sancionó correctamente el penal pese a las protestas de todo Central y Gaspar Servio se vistió de héroe. Le detuvo el tiro desde los 12 pasos a Ramiro Carrera y salvó a Central de la derrota. Y a Candia de quedar apuntado por ella.