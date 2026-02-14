Provincial volvió al triunfo en la Liga Argentina de Básquet y derrotó a Quilmes de Mar del Plata

Provincial dio vuelta la página tras su caída frente a Villa Mitre en la Liga Argentina de Básquet y le ganó por 17 puntos a los marplatenses.

Belleza. El ecuatoriano Barahona deleitó al público con sus volcadas en una nueva presentación de Provincial en la Liga Argentina de Básquet.

Provincial regresó a la senda del triunfo y derrotó por 89 a 72 a Quilmes de Mar del Plata en el Salvador Bonilla en la Liga Argentina de Básquet. El Rojo venía de perder en su casa contra Villa Mitre de Bahía Blanca por 78 a 63, en un partido que llegó a estar 18 puntos arriba.

El equipo de Esteban Gatti dio vuelta la página y venció a Quilmes de Mar del Plata con autoridad. Abraham Barahona fue la gran figura del partido con sus volcadas que hicieron vibrar al Salvador Bonilla. A su vez, Matías Acosta y Adrián Boccia lo acompañaron.

El equipo local basó su triunfo en el gran juego colectivo que tuvo. El Rojo tuvo 28 asistencias contra 12 de los marplatenses y en este rubro lidera el certamen con 406 asistencias, lo que es un pilar fundamental en su campaña.

Provincial fue amplio dominador tras un mal comienzo

Tras un comienzo donde Quilmes dominó las acciones y sacó seis puntos de ventaja, Provincial comenzó a imponer sus condiciones para irse 18 a 16 arriba en el primer cuarto. El segundo cuarto el rojo lo ganó 28 a 19, para irse al descanso largo con una ventaja de 11 puntos (46 a 35).

Durante el tercer cuarto los de Gatti no le sacaron el pie al acelerador. Fue 26 a 19 para entrar en los últimos diez minutos con un parcial de 72 a 54. En el último cuarto, reguló y hasta pudo sumar algunos segundos el chico Santiago Martín Sibulovsky.

El goleador del ganador fue Barahona con 22 puntos quien permaneció en cancha 38’ 31’’ y deleitó al público con sus volcadas. Matías Acosta (19) y Adrián Boccia (16) siguieron al ecuatoriano en Provincial.

El próximo compromiso será el 22 de febrero contra Lanús como visitante, mientras que el 26 será local de Gimnasia de La Plata.

La Conferencia Sur tiene como líder a Provincial con un récord de de 18 triunfos y 5 derrotas. Lo siguen: Central Entrerriano 16-6, Gimnasia La Plata 15-7, La Unión 14-7, Lanús 14-9, Centenario 12-8, Quilmes y Pico 13-9, Viedma 11-10.

Fotos: Federico Cabello - Prensa Club Atlético Provincial