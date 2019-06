Provincial sacó la chapa

El torneo femenino de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral entró en su recta definitiva, el Top 8, que oficia como segunda ronda y que determinará cuál es el campeón anual o cuáles pelearán por ese título preciado. En principio y tras la primera de las siete fechas correspondientes a esta instancia, los que picaron en punta fueron Provincial, el bicampeón vigente, y GER A, el mejor de la fase regular tras 11 fechas, las que diseñaron este Top 8. El rojo goleó a Duendes 5 a 2 y el mens sana hizo lo propio con su homónimo B por 2 a 1.

En su cancha, Provincial sacó chapa ante de uno de los rivales con los que en el último tiempo prácticamente ha gestado un clásico y lo goleó 5 a 2. El dueño de la doble corona apareció en una muy buena versión y dio cuenta de sus atributos ante Duendes, con el que disputó la final en el 2017. Como suele ocurrir en los momentos clave, su capitana y goleadora Julieta Acosta dio la nota, siendo figura no sólo por los festejos sino por saber ponerles paños fríos a los momentos calientes. La experiencia, en este marco, vale demasiado.

La Negra marcó al minuto de juego y repitió a los 16', un ratito después aumentó Agustina Vucich, a los 26'. En la segunda parte aparecieron los descuentos de Victoria Olives (45') y Jaqueline Bauducco (53'). Pero el equipo de Ernesto Morlan no dio lugar a la recuperación y Yasmín Spinozzi anotó a los 58', mientras que a los 60', sobre la hora, Cecilia Ricciardino puso cifras definitivas al asunto. Dos córners y dos goles para cerrar la historia.

Pese al resultado abultado, Provincial y Duendes disputaron un partido parejo desde el juego. Porque si bien el local fue más incisivo en los primeros cuartos y controló el tercero, el fantasma creció en ese segmento (tal vez no tan peligroso) y en el cuarto pisó definitivamente el acelerador. Se hizo un torbellino con el 3 a 2 y fue ahí cuando el rojo logró tomar un poco de aire, salir y liquidarlo. De nuevo, como los antecedentes más inmediatos, fue un partidazo, con mucho despliegue físico por parte de dos equipos que proponen buen hockey, sobre todo en ofensiva. En el Parque, GER A, que terminó solo en la cima de la tabla general, hizo lo propio ante GER B, el último pasajero del Top 8. Accedió el jueves tras un desempate con Fisherton. El conjunto conducido por Leonardo Chao se impuso por 2 a 1. Facturaron Liza Giacomotti y Agustina Basílico. Camila Píccoli marcó para el B. Como indicaban los papeles, GER A hizo diferencias en el juego y en la posesión, aunque no lo pudo plasmar en un resultado más cómodo. Por haber sido el mejor en 11 fechas, de ganar el Top 8, GER A será el campeón anual. Si es otro equipo el que se impone en esta fase, jugará una superfinal con el mens sana. En Fisherton, Old Resian y Atlético del Rosario jugaron un partido para el olvido y empataron 0 a 0. Disputaron un encuentro cortado, muy trabado, en el que Plaza se sintió mucho más incómodo que el local, más acostumbrado a este tipo de partidos. Al cierre de esta edición jugaban, por fuera del horario oficial, Jockey y Universitario, en la cancha Luciana Aymar.

Tras la primera fecha, entonces, estas posiciones (sin contemplar el resultado de Jockey-Uni): Provincial y GER A 3 puntos; Old Resian y Plaza 1; Duendes 0.