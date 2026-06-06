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Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Referentes del gremio aseguran que se busca “embarrar la cancha para correr el eje del debate”. Polémica por la regulación del servicio

Matías Petisce

Por Matías Petisce

6 de junio 2026 · 06:30hs
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El gremio aseguró que busca regular la actividad

Foto: Héctor Río / La Capital

El gremio aseguró que busca regular la actividad, pero negó una sindicalización obligatoria de repartidores.

"Queremos que se regule la actividad y que las reglas sean claras", reclamó el titular del Sindicato de Cadetes de Rosario, Nicolás Martínez, en alusión al debate que se instaló en el Concejo Municipal con miras a un actualización de la ordenanza que regula la actividad desde 2006. La reglamentación no contempla a las aplicaciones (en ese momento aún no existían) y tampoco figura dentro de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, sino en Tránsito. Es por eso que el gremio celebró la discusión que tiene lugar en la comisión de Producción y Empleo del Palacio Vasallo, aunque remarcó que el grupo representante de las empresas intenta "embarrar la cancha" para "correr el eje".

En ese marco, Martínez le aseguró a La Capital que "hay muchos repartidores de aplicaciones que ven con buenos ojos el proyecto" ingresado por el bloque Peronista, compuesto por Pablo Basso, Mariano Romero y Majo Poncino. La normativa pretende otorgar un marco regulatorio a la actividad en beneficio de los trabajadores de repartos en todas sus expresiones, sea en formato presencial o virtual.

Repartidores: un debate, dos posturas

"Así como estamos, no está bien y las empresas deben hacerse cargo en lugar de embarrar la cancha con argumentos incorrectos. Por eso creemos que en la última discusión que tuvo lugar en el Concejo se pretendió correr el eje de la discusión, ya que a nosotros nos interesa saber qué va a hacer el municipio con nuestro rubro y qué van a votar los concejales a partir de una ordenanza vigente", planteó.

En ese marco, insistió: "Nuestra posición es seguir peleando para que se reconozca nuestra actividad como trabajadores, en los tres niveles del Estado, por eso celebramos que haya diferencias, puesto que tampoco vamos a esquivar la discusión".

>> Leer más: Cadetes de Rosario, al límite: denuncian jornadas de hasta 15 horas y piden regular a las apps

El representante de los cadetes y repartidores de Rosario celebró el debate instaurado en el Palacio Vasallo para darle voz a los trabajadores en el marco de la reforma de la ordenanza vigente, pero dejó en claro cuál es la postura del sindicato.

"Por un lado celebramos el debate y que los trabajadores se sumen a la discusión, pero quedaron expuestas dos posturas claras: la nuestra es que tenemos un montón de problemas, salarios que no alcanzan, falta de obra social y muchas problemáticas diarias que también coinciden con la postura de muchos repartidores de aplicaciones, pero hubo una voz de parte de un grupo de repartidores, que planteó que siga todo como está", apuntó.

En ese sentido, Martínez reiteró cuál es la postura inicial del gremio: "Nosotros estamos del lado de los trabajadores y nos interesa que esto no termine sólo en una discusión político ideológica para saber qué va a pasar con los trabajadores, y cómo seguimos trabajando. Por eso insistimos que no queremos que se corra el eje de la discusión".

Aclaraciones

El sindicalista aclaró que "algunas declaraciones señalaban una presunta sindicalización", pero aseguró que "el proyecto no habla de eso".

Precisó que el proyecto presentado por Basso apunta a la registración laboral y el correspondiente registro municipal, cualquiera sea el lugar o aplicación que presta ese eventual trabajador repartidor o cadete.

"Va a ser el mismo registro para todos y estará dentro de la Secretaría de Producción y Empleo, ya que la idea es que figure como actividad laboral y deje de pertenecer a la órbita de Tránsito, que es donde figura actualmente", sostuvo Martínez.

>> Leer más: Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

También aseguró que "otro mito" mencionado por el sector disidente al proyecto es la supuesta regulación horaria. "El proyecto tampoco habla de regulación horaria, por eso no queremos que se corra del eje", insistió.

Por último, recalcó que el objeto del estatuto del sindicato es la representación de todas las expresiones, tanto cadetes tradicionales como aplicaciones.

Espacio de uso público

Por otro lado, la comisión de Obras Públicas puso en estudio un expediente que propone habilitar un espacio de uso público sobre calle Córdoba, entre Presidente Roca y España, destinado a trabajadores de las aplicaciones de reparto.

La iniciativa surgió de parte de un grupo de repartidores que busca dar respuesta a las dificultades que enfrenta este sector en la zona del Shopping del Siglo.

Estos empleados aseguraron ante los integrantes de la comisión de Producción y Promoción del Empleo que la falta de un lugar adecuado para dejar sus motos y bicicletas los llevó a enfrentar denuncias de consorcios de edificios linderos al paseo comercial.

Esa situación los forzó a la realización de un corte de calle para lograr llamar la atención del municipio hasta que lograron llegar a un entendimiento.

"Tuvimos que hacer un corte para que nos reciban desde la Municipalidad y acordar un espacio para nosotros. Ahora, el lugar se va a medir y pintar, mientras esperamos los bicicleteros", comentó uno de los repartidores que trabaja en ese sector.

Por eso, solicitaron una solución que les permita desarrollar su actividad en condiciones adecuadas y seguras.

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