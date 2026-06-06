Qué tiene Zenón Pereyra para competir entre los mejores pueblos turísticos del mundo

Un pueblo donde conviven la tradición rural, la simbología masónica y el legado de una familia que dejó huella en el automovilismo argentino

Entre montañas, valles, playas y algunos de los paisajes más reconocidos de Argentina, un pequeño pueblo del oeste santafesino logró hacerse un lugar en la selección nacional para competir en el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo . La pregunta surge de inmediato: ¿qué tiene Zenón Pereyra para compartir candidatura con destinos como Tafí del Valle, Villa General Belgrano o Puerto Pirámides?

La respuesta está en una combinación de historia, patrimonio e identidad local que lo distingue dentro del mapa turístico santafesino. Con poco más de 2.100 habitantes, la localidad del departamento Castellanos fue una de las ocho elegidas entre 56 postulaciones de 19 provincias para representar al país en una iniciativa que reconoce a comunidades rurales donde el turismo se convierte en una herramienta de desarrollo, preservación cultural y fortalecimiento comunitario .

Los resultados se conocerán hacia fin de año y, por primera vez, la ceremonia internacional de entrega de distinciones se realizará en Argentina. Junto con Zenón Pereyra competirán Mar de las Pampas (Buenos Aires), Villa General Belgrano (Córdoba), Cachi (Salta), Tafí del Valle (Tucumán), Puerto Pirámides (Chubut), Villa Sanagasta (La Rioja) y El Trapiche (San Luis).

Fundado en 1891, Zenón Pereyra nació al calor de la expansión ferroviaria y de la visión de su fundador, un empresario rosarino vinculado a la masonería. Esa huella sigue presente más de un siglo después y constituye uno de los rasgos más singulares del pueblo .

El llamado Circuito Masónico invita a descubrir símbolos distribuidos en antiguas construcciones, espacios públicos e incluso en el diseño urbano. Espadas flamígeras, ramas de acacia, medallas y referencias al número tres aparecen en distintos puntos de la localidad, conformando un recorrido que atrae a visitantes interesados en la historia y el patrimonio cultural.

Uno de los sitios más llamativos es el cementerio local, donde la arquitectura de panteones y mausoleos conserva numerosos elementos simbólicos que ayudan a reconstruir parte de la identidad de los primeros pobladores.

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Pero la historia de Zenón Pereyra también está ligada a los motores. El Museo Bucci, instalado en un antiguo almacén de ramos generales, rescata la trayectoria de una familia que dejó una marca profunda en el automovilismo argentino. Automóviles históricos, maquetas, fotografías y diseños originales cuentan el recorrido de los hermanos Bucci desde este rincón santafesino hasta las competencias internacionales y el desarrollo de vehículos propios.

A esos atractivos se suma una identidad construida por generaciones de inmigrantes italianos, españoles y suizos, cuya herencia todavía se percibe en las instituciones locales, las celebraciones populares y la gastronomía. Entre las costumbres que sobreviven aparece la elaboración de ajenjo, una bebida que forma parte de la tradición del pueblo.

La nominación de ONU Turismo no garantiza un premio, pero ya le permitió a Zenón Pereyra alcanzar una visibilidad inédita. En tiempos en que muchos viajeros buscan experiencias auténticas y destinos de escala humana, este pequeño pueblo santafesino encontró en su propia historia una carta de presentación capaz de proyectarlo mucho más allá de sus límites geográficos.

Qué evalúa ONU Turismo

El programa Best Tourism Villages distingue a localidades rurales de menos de 15 mil habitantes que promueven un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad. Entre los aspectos analizados figuran la preservación del patrimonio cultural y natural, la participación de la comunidad, el cuidado ambiental, la identidad local y el impacto económico del turismo sobre la población.