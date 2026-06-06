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Ushuaia en otoño, el momento ideal para descubrir el fin del mundo antes del invierno

Colores cobrizos, menos turistas y una experiencia más auténtica: Hotel del Glaciar invita a vivir esta época como el secreto mejor guardado del sur

6 de junio 2026 · 10:40hs
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En otoño

En otoño, Ushuaia despliega paisajes únicos de bosques teñidos de tonos cobrizos, antes de la llegada de la temporada alta de nieve.

Antes de la llegada de la temporada alta de nieve, Ushuaia revela una de sus facetas más especiales. En junio, el destino se transforma en un escenario de tonos cobrizos, bosques teñidos de otoño y una calma que permite recorrer cada rincón con otra profundidad.

Es, para muchos, el mejor momento para viajar: menor afluencia de turistas, mayor disponibilidad, tarifas aéreas más accesibles y la posibilidad de disfrutar los principales atractivos con más tiempo y menos gente.

En este contexto, Hotel del Glaciar se posiciona como el punto de partida ideal para descubrir Ushuaia desde otra perspectiva, combinando naturaleza, confort y una ubicación estratégica dentro de la Reserva Natural del Martial.

Un lodge de montaña para vivir el sur con otra calma

Rodeado de bosque nativo y con vistas abiertas al Canal Beagle y a la ciudad, Hotel del Glaciar propone una experiencia de alojamiento inmersa en la naturaleza, con la calidez de un lodge de montaña donde la madera de lenga es protagonista.

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Hotel del Glaciar combina la calidez de un lodge de montaña con vistas abiertas al Canal Beagle.

Hotel del Glaciar combina la calidez de un lodge de montaña con vistas abiertas al Canal Beagle.

Cuenta con 122 habitaciones, con opciones pensadas tanto para parejas como para familias, y espacios comunes que invitan a disfrutar del entorno: grandes ventanales, áreas de descanso, gastronomía regional, bar y fogón.

Como diferencial, el hotel incorpora una colección de arte contemporáneo con obras de artistas nacionales e internacionales, integradas a sus espacios y en diálogo con el paisaje fueguino.

Cerro Martial: naturaleza y panorámicas a solo dos minutos

A solo 2 minutos del hotel se encuentra la aerosilla que permite acceder al Cerro Martial, uno de los puntos más versátiles del destino durante todo el año.

En otoño, el cerro se convierte en un espacio ideal para recorrer senderos de montaña, descubrir miradores panorámicos y disfrutar propuestas al aire libre, siempre con vistas privilegiadas al Canal Beagle y a la ciudad más austral del mundo.

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Confort y relax para una experiencia única con vista a la Patagonia argentina.

Confort y relax para una experiencia única con vista a la Patagonia argentina.

La cercanía con el hotel permite una dinámica única: subir y regresar en minutos, adaptando cada salida al ritmo del viaje y combinando naturaleza, descanso y actividades sin necesidad de traslados largos. Una ventaja especialmente valorada por quienes buscan contacto directo con el entorno sin resignar comodidad.

>>Leer más: Más viajes y nuevos destinos: el mapa del turista rosarino

Mucho más que paisaje: experiencias para extender la estadía

Ushuaia ofrece una amplia variedad de actividades que invitan a quedarse más tiempo y descubrir el destino en profundidad.

Entre las experiencias destacadas se encuentran:

  • Navegación por el Canal Beagle
  • Excursiones en vehículos 4x4
  • Trekking y caminatas por bosques y montañas
  • Visita al Parque Nacional Tierra del Fuego
  • Recorrido por el histórico presidio
  • Tren del Fin del Mundo
  • Gastronomía local con identidad patagónica

La diversidad de propuestas convierte a Ushuaia en un destino ideal para extender la estadía y vivir el sur con otra intensidad.

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Antes de la temporada alta de nieve, Ushuaia se transforma en un escenario de bosques otoñales y paisajes únicos.

Antes de la temporada alta de nieve, Ushuaia se transforma en un escenario de bosques otoñales y paisajes únicos.

Una escapada perfecta antes del invierno

Los fines de semana largos de junio, el 15 y el 20 de junio, se presentan como una oportunidad ideal para planificar una escapada al sur. Ya sea para una estadía breve o un viaje más prolongado, el otoño en Ushuaia combina naturaleza, tranquilidad y una forma distinta de experimentar el destino.

Más info

Instagram: @hoteldelglaciar

Web: www.wyndhamgardendelglaciar.com

Mail: [email protected]

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Entre bosques, montañas y ríos fueguinos, el Tren del Fin del Mundo ofrece uno de los paseos más tradicionales y pintorescos de Ushuaia.

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