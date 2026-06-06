Caminar sobre el Glaciar Perito Moreno: cuánto cuesta y cómo es el minitrekking

Una de las excursiones más impactantes de la Patagonia permite recorrer a pie el glaciar con crampones. Cómo es la experiencia que cada año eligen los viajeros

El minitrekking permite caminar sobre la superficie del Glaciar Perito Moreno y descubrir de cerca grietas, lagunas de deshielo y formaciones de hielo únicas

En el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, hay una experiencia que cambia por completo la forma de mirar el paisaje: caminar sobre el Glaciar Perito Moreno .

El minitrekking se convirtió en una de las excursiones más demandadas de El Calafate . Cada temporada, miles de viajeros llegan hasta la región con un mismo objetivo: no solo ver el glaciar desde las pasarelas, sino pisar su superficie de hielo milenario .

La actividad comienza con una navegación por el Brazo Rico del Lago Argentino, desde Puerto Bajo de las Sombras. Durante el cruce, el glaciar aparece en toda su magnitud: paredes de hielo, desprendimientos y témpanos flotando en un entorno que combina silencio y estruendo natural.

Luego se realiza una caminata guiada por sectores de bosque andino patagónico hasta el borde del glaciar, donde los visitantes reciben una explicación sobre el entorno y el funcionamiento de estas masas de hielo en constante movimiento.

El momento más esperado: caminar sobre el hielo

Con crampones colocados sobre el calzado, comienza el trekking sobre el glaciar. El recorrido dura alrededor de una hora y se desarrolla en un circuito seguro, pero de exigencia moderada.

Durante la caminata aparecen grietas profundas, lagunas de deshielo y tonalidades de azul que cambian según la luz y el clima. Cada salida es distinta: el glaciar se mueve de manera permanente y redefine su superficie todo el tiempo.

Para quienes buscan una experiencia más intensa, existe una variante de mayor dificultad y duración, con recorridos ampliados sobre el hielo.

Cuánto cuesta el minitrekking

El valor de la excursión para residentes argentinos parte de los $320.000 por persona sin traslado. Sumando el transporte desde El Calafate, el costo total asciende a aproximadamente $384.000, e incluye traslados, coordinación y tiempo en el Parque Nacional.

A esto se agrega la entrada al Parque, que actualmente es de $15.000 para residentes argentinos.

glaciar perito moreno turismo - 2 (1).jpg El glaciar Perito Moreno fue elegido por la National Geographic entre los mejores destinos. Fuente: elcalafate.tur.ar

El operador habilitado de la experiencia es Hielo & Aventura, que además lanzó promociones de invierno con descuentos que reducen el valor total de la excursión en determinadas fechas.

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Lo que hay que saber antes de la excursión

El minitrekking no requiere experiencia previa en montaña, aunque sí una condición física moderada.

La edad permitida es de 8 a 65 años, y la actividad no está habilitada para embarazadas ni para personas con afecciones cardíacas, respiratorias o limitaciones físicas que dificulten la caminata.

El terreno combina hielo, irregularidades y desniveles, por lo que se recomienda calzado adecuado y ropa de abrigo en capas, incluso en verano.

La mejor época para hacer esta excursión va de septiembre a abril, cuando las temperaturas son más agradables y los días más largos.

En el corazón del glaciar

La excursión suele desarrollarse en una jornada completa e incluye navegación, caminata previa, colocación de equipo técnico y el recorrido sobre el glaciar.

007-001-GaciarPeritoMoreno Miles de visitantes llegan a El Calafate para vivir la experiencia de recorrer uno de los glaciares más emblemáticos de la Patagonia argentina.

El Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, aporta el marco de una de las regiones naturales más impactantes del país.

Más allá de la logística, la experiencia se define por sensaciones difíciles de traducir: el sonido del hielo, las grietas que se abren bajo los pies y la sensación de estar sobre una superficie viva.

Una experiencia irrepetible

El Glaciar Perito Moreno es uno de los pocos del mundo que mantiene un equilibrio dinámico y sigue avanzando. Por eso, cada visita es diferente: cambian las grietas, los colores y la forma en que la luz atraviesa el hielo.

Caminar no es solo una excursión turística. Es una manera de entrar, por unas horas, en uno de los paisajes más extremos y fascinantes de la Patagonia.