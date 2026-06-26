La Capital | Ovación | Argentina

Y el rival de Argentina en los 16 avos de final será una selección debutante: Cabo Verde

En una definición dramática del Grupo H, perdió Uruguay con España y quedó afuera, y Cabo Verde aguantó el 0-0 con Arabia Saudita y jugará con Argentina

26 de junio 2026 · 23:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cabo Verde

AP

Cabo Verde, la selección africana debutante que ahora se medirá ante Argentina, los campeones del mundo.

Argentina ya tiene rival en los 16avos de final del Mundial. Mientras se prepara para cerrar la fase de grupos con Jordania, este sábado en Dallas, la selección de Scaloni vio a pantalla doble la definición del Grupo H y al que será la próxima piedra en el camino: Cabo Verde, el debutante equipo africano.

Y todo gracias a la derrota de Uruguay ante España por a 1 a0 y el empate entre los exultantes africanos 0 a 0 con Arabia Saudita, que pugnó hasta el final por la victoria que lo hubiera dejado como segundo.

Cabo Verde finalizó segundo entonces con solo 3 puntos, empatando todos los partidos, mientras que Uruguay quedó tercero con 2 y eliminado, porque será uno de los cuatro peores terceros. Y por supuesto que la continuidad de Marcelo Bielsa está sentenciada.

Los partidos que definieron todo

Los dos partidos fueron jugados a hacha y tiza, pero mientras que en Houston a los dos les costó elaborar peligro y tener juego asociados, en Zapopán Uruguay lo entregó todo como en los dos partidos anterior, pero no obtuvo nada. Los errores lo condenaron, como el nuevo de Fernando Muslera, determinante en la derrota.

El partido era parejo hasta el minuto 41’, cuando Varela recogió el centro de Llorente, la controló y sacó un remate que sorprendió a Muslera. La pelota le picó antes y no pudo controlarla, en otro error del arquero.

Pudo empatar Uruguay en la jugada siguiente, pero la salvó justo Llorente tras buena jugada de Valverde y Araújo.

Fue tan importante el nuevo error de Muslera, que Bielsa tomó la decisión inédita de cambiarlo en el entretiempo por Rochet. Es más, el Loco hasta sacó al capitán Federico Valverde para terminar jugando con dos 9, Darwin Núñez y Federico Viñas. Pero no hubo caso y Uruguay quedó eliminado, hasta con la expulsión de Canobbio al final.

En la otra cancha, el entusiasmo saudí fue improductivo ante la seguridad que mostró Cabo Vede defensivamente, un atributo que lo llevó a empatar con España y Uruguay antes. Sumó tres empates y clasificó.

>>Leer más: Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

¿Y el rival de España?

Si Argentina ya tiene rival para los 16avos, España no. Es que debe esperar el otro partido que se jugará a la misma hora que el de Argentina ante Jordania: Austria-Argelia.

Cualquiera que gane quedará segundo y dejará probablemente al otro, porque no sería uno de los mejores terceros. Pero en caso de empate clasificarán los dos, con Austria como segundo, por lo que sería el que enfrentará a España.

Este partido recuerda a la definición del grupo del Mundial 82, cuando un acuerdo entre Alemania y Austria (ganaron los germánicos 1 a 0) dejaron afuera a Argelia, en su primer Mundial. Era la época en que la última fecha no se definía el mismo día y a la misma hora. Después de ese partido, todo cambió.

Noticias relacionadas
La cábala de Paredes y De Paul en Kansas, antes del partido entre Argentina y Argelia.

La emotiva historia detrás de la cábala de los caramelos de Rodrigo De Paul

Milei se declaró fanático de Messi y llenó de elogios a Scaloni: No puedo ser objetivo

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Argentina y Jordania se miden en la instancia de grupos del Mundial 2026.

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

argentina envia ayuda humanitaria a venezuela: aviones, personal y equipamiento

Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela: aviones, personal y equipamiento

Ver comentarios

Las más leídas

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Lo último

Y el rival de Argentina en los 16 avos de final será una selección debutante: Cabo Verde

Y el rival de Argentina en los 16 avos de final será una selección debutante: Cabo Verde

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Un informe de AHF, que trabaja pera mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento advierte sobre la importancia del chequeo. Este sábado habrá test gratis en Rosario

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais
Información General

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno
Política

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Ovación
Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Policiales
Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales
Policiales

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

La Ciudad
VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing
El Mundo

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Milei sobre Adorni: Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada
Política

Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza
La Ciudad

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Zoom

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario
Ovación

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad