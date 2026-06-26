Y el rival de Argentina en los 16 avos de final será una selección debutante: Cabo Verde

En una definición dramática del Grupo H, perdió Uruguay con España y quedó afuera, y Cabo Verde aguantó el 0-0 con Arabia Saudita y jugará con Argentina

Cabo Verde, la selección africana debutante que ahora se medirá ante Argentina, los campeones del mundo.

Argentina ya tiene rival en los 16avos de final del Mundial . Mientras se prepara para cerrar la fase de grupos con Jordania, este sábado en Dallas, la selección de Scaloni vio a pantalla doble la definición del Grupo H y al que será la próxima piedra en el camino: Cabo Verde , el debutante equipo africano.

Y todo gracias a la derrota de Uruguay ante España por a 1 a0 y el empate entre los exultantes africanos 0 a 0 con Arabia Saudita, que pugnó hasta el final por la victoria que lo hubiera dejado como segundo.

Cabo Verde finalizó segundo entonces con solo 3 puntos, empatando todos los partidos, mientras que Uruguay quedó tercero con 2 y eliminado, porque será uno de los cuatro peores terceros. Y por supuesto que la continuidad de Marcelo Bielsa está sentenciada.

Los dos partidos fueron jugados a hacha y tiza, pero mientras que en Houston a los dos les costó elaborar peligro y tener juego asociados, en Zapopán Uruguay lo entregó todo como en los dos partidos anterior, pero no obtuvo nada. Los errores lo condenaron, como el nuevo de Fernando Muslera, determinante en la derrota.

El partido era parejo hasta el minuto 41’, cuando Varela recogió el centro de Llorente, la controló y sacó un remate que sorprendió a Muslera. La pelota le picó antes y no pudo controlarla, en otro error del arquero.

Pudo empatar Uruguay en la jugada siguiente, pero la salvó justo Llorente tras buena jugada de Valverde y Araújo.

Fue tan importante el nuevo error de Muslera, que Bielsa tomó la decisión inédita de cambiarlo en el entretiempo por Rochet. Es más, el Loco hasta sacó al capitán Federico Valverde para terminar jugando con dos 9, Darwin Núñez y Federico Viñas. Pero no hubo caso y Uruguay quedó eliminado, hasta con la expulsión de Canobbio al final.

En la otra cancha, el entusiasmo saudí fue improductivo ante la seguridad que mostró Cabo Vede defensivamente, un atributo que lo llevó a empatar con España y Uruguay antes. Sumó tres empates y clasificó.

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¿Y el rival de España?

Si Argentina ya tiene rival para los 16avos, España no. Es que debe esperar el otro partido que se jugará a la misma hora que el de Argentina ante Jordania: Austria-Argelia.

Cualquiera que gane quedará segundo y dejará probablemente al otro, porque no sería uno de los mejores terceros. Pero en caso de empate clasificarán los dos, con Austria como segundo, por lo que sería el que enfrentará a España.

Este partido recuerda a la definición del grupo del Mundial 82, cuando un acuerdo entre Alemania y Austria (ganaron los germánicos 1 a 0) dejaron afuera a Argelia, en su primer Mundial. Era la época en que la última fecha no se definía el mismo día y a la misma hora. Después de ese partido, todo cambió.