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Primera C: Argentino debe traducir juego en puntos y Leones mantenerse

Argentino, el equipo de Previtti no desentona pero no todavía ganó y busca el primer triunfo en casa. Y Leones, el de los Messi, tratará de extender el invicto en la AFA

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

21 de marzo 2026 · 06:05hs
El colombiano Diego Sánchez celebra el triunfo parcial de Argentino ante Alem. Después sobrevino la derrota.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El colombiano Diego Sánchez celebra el triunfo parcial de Argentino ante Alem. Después sobrevino la derrota.
El día histórico del debut de local de Leones FC en la Primera C. Vuelve a Arroyo Seco.

El día histórico del debut de local de Leones FC en la Primera C. Vuelve a Arroyo Seco.

Si la inmensa cantidad de agua caída el viernes, y la pronosticada para el sábado a las 15.30, lo permiten, esta tarde Argentino y Leones FC jugarán por la 4ª fecha de la Primera C, ambos en condición de local. Los salaítos en el Olaeta ante Yupanqui y los de Messi en Unión de Arroyo Seco ante Centro Español. Para este domingo está previsto el partido del otro representante del ascenso, Central Córdoba, también de local en el Gabino Sosa frente a Berazategui.

El comienzo de los dos representante de la Rosarina de Fútbol hasta ahora ha sido opuesto en cuanto a resultados. Argentino aún no ganó y solo suma un punto, mientras que Leones no perdió y además tiene la valla invicta.

El equipo presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, además viene de obtener su primera victoria oficial en la AFA, en el buen cuidado estadio de Unión ante Claypole. Y ahora oficiará de anfitrión ante Centro Español en una fecha que es interzonal.

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El día histórico del debut de local de Leones FC en la Primera C. Vuelve a Arroyo Seco.

El día histórico del debut de local de Leones FC en la Primera C. Vuelve a Arroyo Seco.

Las ideas de Leones

El equipo dirigido por un entrenador joven como Franco Ferlazzo mostró hasta el momento priorizar un funcionamiento que no le deje resquicios al rival y ser punzante cuando tiene espacios de mitad de cancha hacia adelante.

Lo viene logrando con su arco en cero, aunque ahora se quedará sin uno de sus zagueros central, Javier Graieb, expulsado ante el Tambero. Su compañero de zaga, Román Ensegood, marcó el histórico primer gol de Leones en la AFA. Ya está para regresar Marcos Benítez, expulsado ante El Porvenir.

También Argentino volverá al Olaeta después de caer ante Alem, en un encuentro que empezó ganando y ya suma dos caídas en casa, ya que el debut fue con un 0-1 ante Juventud Unida.

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Argentino mostró esbozos

Pero en los dos encuentros el equipo de Previtti había mostrado cosas interesantes, como en el 2-2 de visitante ante Cambaceres que debió ser victoria. Es como que el juego fluido, la búsqueda de asociaciones que propone no se traduce en la red pese a crear numerosas situaciones.

Van apenas 3 fechas y en verdad no parece que Argentino deba varias su estilo, que tarde o temprano lo va a llevar a cosechar, con jugadores de buen pie y un 9 interesante como lo es Facundo Aronna. Por ahora entonces, lo más recomendable es la paciencia.

De hecho, ante Alem lo ganaba merecidamente y tuvo chances muy claras para asegurarlo en el primer tiempo, pero con un remate de afuera del área le empataron y en la última del partido lo perdió.

Sábado de ascenso en Rosario si la lluvia lo permite. Y dos buenas propuestas para prenderse.

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